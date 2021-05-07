С завтрашнего дня Сумщина переходит в "желтую" зону карантина: Все регионы Украины вышли из "красной" зоны
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Сумская область с 8 мая переходит из "красного" уровня эпидопасности в "желтый".
Об этом в Telegram сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов, информирует Цензор.НЕТ.
"Государственная комиссия решила отменить с 00 часов 00 минут 8 мая 2021 "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Сумской области, и применить на территории Сумской области ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "желтого" уровня эпидемической опасности", - говорится в сообщении.
Таким образом в "красной" зоне карантина нет ни одного региона Украины.
Напомним, ранее сообщалось, что через неделю из "красной" зоны карантина могут выйти все регионы.