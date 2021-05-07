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С завтрашнего дня Сумщина переходит в "желтую" зону карантина: Все регионы Украины вышли из "красной" зоны

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С завтрашнего дня Сумщина переходит в "желтую" зону карантина: Все регионы Украины вышли из "красной" зоны
Сумская область с 8 мая переходит из "красного" уровня эпидопасности в "желтый".

Об этом в Telegram сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов, информирует Цензор.НЕТ.

"Государственная комиссия решила отменить с 00 часов 00 минут 8 мая 2021 "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Сумской области, и применить на территории Сумской области ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "желтого" уровня эпидемической опасности", - говорится в сообщении.

Таким образом в "красной" зоне карантина нет ни одного региона Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что через неделю из "красной" зоны карантина могут выйти все регионы.

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  • Підлога Маккартні
    повезло так повезло. это фигня по сравнению с корона вирусом Від завтра Сумщина переходить у "жовту" зону карантину: Всі регіони України вийшли з "червоної" зони - Цензор.НЕТ 1996
  • NavigatorUR
    Відсвяткуємо Великдень... поспілкуємся на кладовищах... відтанцюємо на святі Перемоги ..з шашликами та радісними пиками і з новими силами повернемося у суцільну червону зону та разом почнемо скиглити про забиті лікарні...локдауни.. обмеження. !!!
  • Дмитро Гоголєв
    Квітень був холодний -а зараз все одночасно квітне-і агрус і порічки і слива і яблуня із грушею починають.Це місяць -квітотрав.... Від завтра Сумщина переходить у "жовту" зону карантину: Всі регіони України вийшли з "червоної" зони - Цензор.НЕТ 3545
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