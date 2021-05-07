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В Украине будет и пятый, и шестой пик заболеваемости COVID-19, - врач-эпидемиолог Александрин

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В Украине будет и пятый, и шестой пик заболеваемости COVID-19, - врач-эпидемиолог Александрин
Будет и пятый, и шестой пик заболеваемости COVID-19, потому что мы не умеем и не хотим выполнять программу инфекционной безопасности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказал руководитель национальной экспертной группы по инфекционному контролю, врач-эпидемиолог Андрей Александрин в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24".

"Я всегда повторяю, что у нас не третья волна прошла, а все еще продолжается первая, просто она пикообразная. У нас прошел третий пик. Конечно, у нас будет не только четвертый, но и пятый, шестой пик, потому что Украина уже показала, что мы не умеем и не хотим выполнять программу инфекционной безопасности. Мы не хотим честно выполнять рекомендации международных институций или Минздрава. Поэтому украинцам больше всего необходима вакцинопрофилактика. Благодаря ей мы сможем снизить уровень заболеваемости и смертности", — сказал он.

Также эксперт высказался об обещаниях Минздрава вакцинировать большую часть взрослого населения до Дня Независимости Украины.

"Конечно, нет. Это очередные политические идеи, которые на сегодняшний день невыполнимы. Дело в том, что я постоянно общаюсь с медиками из разных регионов. Да, даже есть вакцина в наличии. Но с тем планом Минздрава по первой и второй группе вакцинации очень плохо набираются люди. Медики физически не могут искать этих людей и насильно приводить в вакцинные пункты. Поэтому нужно поменять политику. Вакцинация должна быть доступной. Не нужно человеку идти в медучреждения, выстаивать там очередь и подвергаться риску. Нужно создавать условия, чтобы вакцинация была доступной", — сказал он.

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Топ комментарии

  • SergTranscarpathian
    значить у Степанова буде і 5 і 6 куртка...
  • belge
    Ну, ****, и так, и сяк, и уже в красках рисуют, и в 3D, и про медсестёр, которые в обморок, и про грузчиков, которые геройски умирают кислородные баллоны подтаскивая, и и про больных, которые (а) кончают с собой, чтобы не мучаться, б) дерутся за кислород, с) со слезами, на камеру, благодарят врачей) - а граждане, ****, не бегут колоться. В Украине будет и пятый, и шестой пик заболеваемости COVID-19, - врач-эпидемиолог Александрин - Цензор.НЕТ 9822
  • Підлога Маккартні
    не може загнутись то чого нема В Украине будет и пятый, и шестой пик заболеваемости COVID-19, - врач-эпидемиолог Александрин - Цензор.НЕТ 2026
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