В Украине будет и пятый, и шестой пик заболеваемости COVID-19, - врач-эпидемиолог Александрин

Будет и пятый, и шестой пик заболеваемости COVID-19, потому что мы не умеем и не хотим выполнять программу инфекционной безопасности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказал руководитель национальной экспертной группы по инфекционному контролю, врач-эпидемиолог Андрей Александрин в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24".

"Я всегда повторяю, что у нас не третья волна прошла, а все еще продолжается первая, просто она пикообразная. У нас прошел третий пик. Конечно, у нас будет не только четвертый, но и пятый, шестой пик, потому что Украина уже показала, что мы не умеем и не хотим выполнять программу инфекционной безопасности. Мы не хотим честно выполнять рекомендации международных институций или Минздрава. Поэтому украинцам больше всего необходима вакцинопрофилактика. Благодаря ей мы сможем снизить уровень заболеваемости и смертности", — сказал он.

Также эксперт высказался об обещаниях Минздрава вакцинировать большую часть взрослого населения до Дня Независимости Украины.

"Конечно, нет. Это очередные политические идеи, которые на сегодняшний день невыполнимы. Дело в том, что я постоянно общаюсь с медиками из разных регионов. Да, даже есть вакцина в наличии. Но с тем планом Минздрава по первой и второй группе вакцинации очень плохо набираются люди. Медики физически не могут искать этих людей и насильно приводить в вакцинные пункты. Поэтому нужно поменять политику. Вакцинация должна быть доступной. Не нужно человеку идти в медучреждения, выстаивать там очередь и подвергаться риску. Нужно создавать условия, чтобы вакцинация была доступной", — сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Реальная смертность от COVID-19 в Украине втрое больше официальной статистики: в 2020 году умерли 138 507 человек, - Медицинская школа Вашингтонского университета