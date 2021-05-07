Украинскую COVID-вакцину планируют разработать до конца года, но ее нужно будет еще испытать, - Нацакадемия наук
Об этом заявил директор Института биологии клетки НАН Украины академик Андрей Сибирный, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАН.
Для создания белковой вакцины от коронавируса украинские ученые используют дрожжи, по схожему принципу работают и зарубежные вакцины - рассказывает Андрей Сибирный: "Такие вакцины, от Новавакс, она тоже белковая вакцина. Это так же белок коронавируса, но синтезируется он не в дрожжах, а в клетках насекомых".
По его словам, сейчас ученые уже прошли начальные этапы в создании вакцины. Разработать вакцину от коронавируса планируют до конца этого года, но после этого ее нужно будет еще испытать. Вирусные белки должны проверить на лабораторных животных - трасгенных мышей будут заражать вирусом и вводить им вакцину. При этом пока неизвестно, можно ли такие исследования будет провести в Украине.
"Вот этот последний этап работы наверняка придется делать с нашими коллегами в Польше. Так мы предварительно договорились. Я бы хотел, чтобы это была полностью украинская вакцина, но так получается, что это будет международное сотрудничество", - добавил Сибирный.
Кроме этого львовские ученые также планируют создать вакцину в виде таблетки.
"Разработка вакцины в таблетке - это идея для следующего проекту. Сейчас Институт биологии клетки НАН Украины работает над тремя проэктам: разработкой вакцины от COVID-19, созданием нового антибиотика широкого спектра действия и разработкой биосенсоров", - сообщили в НАН.
Отмечается, что в прошлом году Институт биологии клетки НАН победил в получении грантов от Национального фонда научных исследований. На разработку COVID-вакцины ученые получили почти 10 млн гривен.