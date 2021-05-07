Украинскую COVID-вакцину планируют разработать до конца года, но ее нужно будет еще испытать, - Нацакадемия наук

Украинские ученые планируют завершить разработку отечественной вакцины от коронавируса до конца года.

Об этом заявил директор Института биологии клетки НАН Украины академик Андрей Сибирный, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАН.

Для создания белковой вакцины от коронавируса украинские ученые используют дрожжи, по схожему принципу работают и зарубежные вакцины - рассказывает Андрей Сибирный: "Такие вакцины, от Новавакс, она тоже белковая вакцина. Это так же белок коронавируса, но синтезируется он не в дрожжах, а в клетках насекомых".

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По его словам, сейчас ученые уже прошли начальные этапы в создании вакцины. Разработать вакцину от коронавируса планируют до конца этого года, но после этого ее нужно будет еще испытать. Вирусные белки должны проверить на лабораторных животных - трасгенных мышей будут заражать вирусом и вводить им вакцину. При этом пока неизвестно, можно ли такие исследования будет провести в Украине.

"Вот этот последний этап работы наверняка придется делать с нашими коллегами в Польше. Так мы предварительно договорились. Я бы хотел, чтобы это была полностью украинская вакцина, но так получается, что это будет международное сотрудничество", - добавил Сибирный.

Кроме этого львовские ученые также планируют создать вакцину в виде таблетки.

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"Разработка вакцины в таблетке - это идея для следующего проекту. Сейчас Институт биологии клетки НАН Украины работает над тремя проэктам: разработкой вакцины от COVID-19, созданием нового антибиотика широкого спектра действия и разработкой биосенсоров", - сообщили в НАН.

Отмечается, что в прошлом году Институт биологии клетки НАН победил в получении грантов от Национального фонда научных исследований. На разработку COVID-вакцины ученые получили почти 10 млн гривен.