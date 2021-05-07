"Кто контролирует прошлое?": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят победу над нацизмом и отношение украинцев ко Второй мировой войне

В пятницу, 7 мая, в 20:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" гости студии обсудят отношение украинцев ко Второй мировой войне на фоне войны на Донбассе, а также, существует ли угроза неонацизма в Украине и мире.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В частности, гости студии обсудят:



- рассекреченные документы: что совершили бойцы Красной армии в украинском селе Великий Житин через 8 месяцев после победы над нацизмом?

- существует ли угроза неонацизма в Украине и мире?

- изменилось ли отношение украинцев ко Второй мировой войне на фоне войны на Донбассе?

- при каких обстоятельствах мы узнаем правду о трагедии в Доме профсоюзов в Киеве?

В обсуждении этих вопросов примут участие:



- Леонид Кравчук, президент Украины (1991-1994);



- Сергей Куницын, советник главы Офиса Президента Украины, глава Всеукраинской ассоциации ветеранов Афганистана;



- Андрей Билецкий, первый командир полка "Азов";



- Андрей Шараськин, командир роты киборгов;



- Руслан Кошулинский, старший сержант 44 артиллерийской бригады (2015);



- Нестор Шуфрич, нардеп ОПЗЖ;



- Евгений Мураев, лидер партии "Наши";



- Саймон Шустер, корреспондент журнала TIME (Нью-Йорк, США);



- Дмитрий Гордон, основатель интернет-издания "ГОРДОН";



- Николай Карпюк, политзаключенный Кремля;



- Сергей Гуляев, ветеран войны в Афганистане;



- Сергей Дибров, член независимого экспертного объединения "Группа 2 мая";



- Валерия Ивашкина, член независимого экспертного объединения "Группа 2 мая".

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