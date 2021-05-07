"Кто контролирует прошлое?": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят победу над нацизмом и отношение украинцев ко Второй мировой войне
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
В частности, гости студии обсудят:
- рассекреченные документы: что совершили бойцы Красной армии в украинском селе Великий Житин через 8 месяцев после победы над нацизмом?
- существует ли угроза неонацизма в Украине и мире?
- изменилось ли отношение украинцев ко Второй мировой войне на фоне войны на Донбассе?
- при каких обстоятельствах мы узнаем правду о трагедии в Доме профсоюзов в Киеве?
В обсуждении этих вопросов примут участие:
- Леонид Кравчук, президент Украины (1991-1994);
- Сергей Куницын, советник главы Офиса Президента Украины, глава Всеукраинской ассоциации ветеранов Афганистана;
- Андрей Билецкий, первый командир полка "Азов";
- Андрей Шараськин, командир роты киборгов;
- Руслан Кошулинский, старший сержант 44 артиллерийской бригады (2015);
- Нестор Шуфрич, нардеп ОПЗЖ;
- Евгений Мураев, лидер партии "Наши";
- Саймон Шустер, корреспондент журнала TIME (Нью-Йорк, США);
- Дмитрий Гордон, основатель интернет-издания "ГОРДОН";
- Николай Карпюк, политзаключенный Кремля;
- Сергей Гуляев, ветеран войны в Афганистане;
- Сергей Дибров, член независимого экспертного объединения "Группа 2 мая";
- Валерия Ивашкина, член независимого экспертного объединения "Группа 2 мая".