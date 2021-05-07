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"Кто контролирует прошлое?": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят победу над нацизмом и отношение украинцев ко Второй мировой войне

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"Кто контролирует прошлое?": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят победу над нацизмом и отношение украинцев ко Второй мировой войне
В пятницу, 7 мая, в 20:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" гости студии обсудят отношение украинцев ко Второй мировой войне на фоне войны на Донбассе, а также, существует ли угроза неонацизма в Украине и мире.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В частности, гости студии обсудят:

- рассекреченные документы: что совершили бойцы Красной армии в украинском селе Великий Житин через 8 месяцев после победы над нацизмом?
- существует ли угроза неонацизма в Украине и мире?
- изменилось ли отношение украинцев ко Второй мировой войне на фоне войны на Донбассе?
- при каких обстоятельствах мы узнаем правду о трагедии в Доме профсоюзов в Киеве?

В обсуждении этих вопросов примут участие:

- Леонид Кравчук, президент Украины (1991-1994);

- Сергей Куницын, советник главы Офиса Президента Украины, глава Всеукраинской ассоциации ветеранов Афганистана;

- Андрей Билецкий, первый командир полка "Азов";

- Андрей Шараськин, командир роты киборгов;

- Руслан Кошулинский, старший сержант 44 артиллерийской бригады (2015);

- Нестор Шуфрич, нардеп ОПЗЖ;

- Евгений Мураев, лидер партии "Наши";

- Саймон Шустер, корреспондент журнала TIME (Нью-Йорк, США);

- Дмитрий Гордон, основатель интернет-издания "ГОРДОН";

- Николай Карпюк, политзаключенный Кремля;

- Сергей Гуляев, ветеран войны в Афганистане;

- Сергей Дибров, член независимого экспертного объединения "Группа 2 мая";

- Валерия Ивашкина, член независимого экспертного объединения "Группа 2 мая".

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Топ комментарии

  • Andy Jumeirach
    нацизм ориентирован на захват чужой территории !
    национализм ориентирован на защиту своей территории !
    ЭТИ ПОНЯТИЯ НЕЛЬЗЯ НИ ПУТАТЬ НИ СМЕШИВАТЬ
    ТЧК
  • Шимус
    пля савик шлюхенман представляет "Кто контролирует прошлое?": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят победу над нацизмом и отношение украинцев ко Второй мировой войне - Цензор.НЕТ 6052
  • PREDATOR PREDATOR
    Скільки вже можна обговорювати другу світову? Так,людей там багато загинуло.Але ніхто не обговорює першу світову.У першій світовій загинуло по даним близько десяти мільйонів людей.
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