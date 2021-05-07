Вакцина от COVID-19 турецкой разработки будет готова к осени, - Эрдоган
Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в беседе с журналистами после пятничной молитвы в Стамбуле, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Агентство Анадолу.
"В Турции продолжается активная работа по разработке отечественной вакцины от коронавируса. Мы планируем получить вакцину к сентябрю-октябрю текущего года", - сказал турецкий лидер.
Эрдоган отметил, что отечественная вакцина будет рассчитана не только на покрытие спроса в самой Турции. "Анкара готова поставить вакцину в любую страну мира, если поступит соответствующий запрос", - сказал Эрдоган.
Президент Турции также сообщил, что ранее обсудил с президентом России Владимиром Путиным тему поставок российской вакцины от коронавируса Спутник-V.
"Речь идет о поставках крупных партий российской вакцины в Турцию. Затем мы наладим совместное производство в Турции", - сообщил Эрдоган.