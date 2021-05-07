9 мая в Киеве не планируется проведение масштабных акций, полиция готова к возможным провокациям, - Крищенко

Заявок на проведение в Киеве 9 мая масштабных акций, приуроченных ко дню Победы над нацизмом, пока не поступало, немногочисленные мероприятия чествования памяти пройдут в Парке Вечной Славы и на других объектах, имеющих отношение ко Второй мировой войне.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Интерфакс-Украина" сообщил начальник ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко.

"У нас есть ряд заявок на проведение мероприятий 9 мая, они стандартные. Состоится панихида в 8 утра в Парке Славы возле могилы Неизвестного солдата, организованная Украинской православной церковью. В 9 часов – торжественное возложение цветов", - рассказал Крищенко.

По его словам, есть заявка на мероприятие - чествование памяти и автопробег – от представителей ГО "Институт правовой политики и социальной защиты". Также от этой организации заявлен автопробег, но количество автомобилей, которые примут в нем участие, пока не известно.

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Ожидается, что наиболее массовым мероприятием станет возложение цветов в Парке Славы, организованное городской организацией ветеранов Украины.

"В нем примут участие ветераны, представители районных организаций. Начало - в 10:30, а в 11часов начнется движение колонны", - отметил он, добавив, что в прошлом году в таком мероприятии приняли участи около 300 человек.

Крищенко добавил, что в 11 часов начнутся мероприятия в Национальном музее истории Второй мировой войны, организованные Киевгорадминистрацией.

Других заявок на многочисленные мероприятия пока нет.

Порядок в Киеве будет обеспечивать стандартное количество нарядов полиции, но будет усиление патрулями Нацгвардии.

"Уже с сегодняшнего дня мы начинаем усиленное патрулирование в Парке Славы и на других объектах, которые имеют отношение ко Второй мировой войне. Также усиленное патрулирование будет там, где пройдут государственные мероприятия", - уточнил руководитель полиции Киева.

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В Парке Славы будут дежурить кинологи, взрывотехники, а при необходимости будут проводиться поверхностные проверки, чтобы избежать каких-либо конфликтных ситуаций.

Отвечая на вопрос о том, есть ли в настоящее время оперативная информация о каких-либо готовящихся провокациях 9 мая, Крищенко сказал: "Могут быть определенные обострения. Мы живем в воюющей стране, и всегда готовы к каким-либо провокациям. У нас есть тесное сотрудничество и обмен информацией со Службой безопасности Украины, поэтому мы полностью готовы и будем обеспечивать правопорядок", - заверил Крищенко.

Начальник столичной полиции также напомнил о запрете использования символики тоталитарного режима, в том числе, георгиевской ленты, за использование которой предполагается административная ответственность.

Что касается мероприятий 8 мая, то, по словам Крищенко, они будут только официальными, на нескольких локациях, точной информации относительно их проведения пока нет.

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