Фигурант "дела Сенцова" Чирний вышел на свободу спустя 7 лет заключения в РФ, - Денисова

Осужденный в России по обвинению в якобы подготовке терактов в оккупированном Крыму фигурант "дела Олега Сенцова" Алексей Чирний вышел на свободу.

Об этом в Facebook сообщила омбудсмен Людмила Денисова, информирует Цензор.НЕТ.

"Долгих 7 лет он отбывал наказание из-за незаконного приговора суда за якобы подготовку терактов на территории временно оккупированного Крыма. Алексея незаконно удерживали в нескольких колониях строгого режима на территории Российской Федерации - в Магадане, Москве, Ростове-на-Дону. Сегодня его освободили из исправительной колонии строгого режима №15, что в городе Батайске Ростовской области. Под наблюдением вооруженной охраны его этапировали на российско-украинскую границу для принудительной депортации с территории России, не давая Алексею пообщаться с его матерью и отцом, которые приехали его встречать из временно оккупированного Крыма. Сейчас он пересек российско-украинскую границу и прибыл в украинский пункт пропуска "Меловое" Луганской области", - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь с 8 на 9 мая 2014 года в Крыму российские силовики задержали преподавателя истории Алексея Чирния. Его судили по обвинению в организации терактов на полуострове вместе с ныне освобожденными украинским режиссером Олегом Сенцовым, фотографом Геннадием Афанасьевым и анархистом Александром Кольченко.

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Чирния, в частности, обвинили в попытке подорвать памятник Ленину и вечный огонь в Симферополе. Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил 21 апреля 2015 года Чирния к 7 годам заключения в колонии строгого режима.

Крымского режиссера Олега Сенцова и анархиста Александра Кольченко задержали представители российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в террористической деятельности на территории Крыма. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

Олег Сенцов отбывал наказание в городе Лабытнанги, на севере России. Александр Кольченко находился в колонии города Копейск, на Урале.

7 сентября 2019 года Сенцова и Кольченко освободили из российских колоний в результате большого обмена.

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