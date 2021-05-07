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"Слуга народа" Безуглая обнародовала график работы над законопроектом по реформе СБУ: С 17 по 23 мая можно будет донести, что надо усовершенствовать

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Верховная Рада рассмотрит во втором чтении законопроект о реформе Службы безопасности Украины (СБУ) в начале июня.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала нардеп СН, замглавы комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая, передает Цензор.НЕТ.

Нардеп обнародовала график работы над законопроектом по реформе СБУ:

"До 16.05.2021 - доформируем редакцию законопроекта ко второму чтению.

17-23.05.2021 - консультации, рассмотрение на комитете.

24-30.05.2021 - подготовка к рассмотрению в зале парламента.

01-04.06.2021 - рассмотрение".

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Безуглая сообщила, что 17 мая обнародует законопроект для общественности, чтобы дать возможность обществу ознакомиться с пакетом изменений, которые ждут украинскую службу безопасности до окончательного решения парламента.

"У всех желающих будет неделя 17-23.05.2021, чтобы связаться со мной и указать на риски, если такие найдете. Сделаем тест-драйв. 17-23.05.2021 под мою ответственность открываю окно возможностей для каждого, чтобы донести, что еще надо усовершенствовать в проекте реформы, которую мы все ждем 30 лет. Ведь новая СБУ - это будущее нашей страны. Все, что предложите, будет конфиденциальным, если только отдельно не попросите обнародовать", - призвала Безуглая.

Слуга народа Безуглая обнародовала график работы над законопроектом по реформе СБУ: С 17 по 23 мая можно будет донести, что надо усовершенствовать 01
Слуга народа Безуглая обнародовала график работы над законопроектом по реформе СБУ: С 17 по 23 мая можно будет донести, что надо усовершенствовать 02
Слуга народа Безуглая обнародовала график работы над законопроектом по реформе СБУ: С 17 по 23 мая можно будет донести, что надо усовершенствовать 03

Топ комментарии

  • дмитрий иванов 527db324
    Вау, госпожа Безуглая открывает окно возможностей для налогоплатильщиков донести до депутатиков свои хотелки по реформе СБУ?...Это просто невероятное достижение нашей демократии. Я вот вчера посмотрел интервью предателя и террориста из донецкой "Альфы" Ходаковского и у меня вопрос : сколько ещё подобных чудесных персонажей и "советских офицеров" тихонько сидят и "служат" за деньги бюджета и как сделать так, чтобы их не было в принципе? "Слуга народа" Безуглая обнародовала график работы над законопроектом по реформе СБУ: С 17 по 23 мая можно будет донести, что надо усовершенствовать - Цензор.НЕТ 9126
  • Привет
    Образование врач...специализация семейная медицина...
    Но она собралась лечить СБУ...цирк на дроти..
  • Привет
    Безуглая...а может медициной стоит заняться а?? В стране пандемия вроде как...а вакцины нет...
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