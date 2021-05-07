Участникам акции под ОП в поддержку Стерненко Гаджимурадову и Строканю добавили в подозрение новую статью о надругательстве над госсимволами

Двум участникам акции под Офисом президента в поддержку активиста Сергея Стерненко добавили к подозрению новую статью.

Об этом сообщается в Telegram-канале "Самозахист", который организовали сторонники Стерненко, передает Цензор.НЕТ.

Так, Давиду Гаджимурадову и Евгению Строканю в марте были вручены подозрения в хулиганских действиях, а на днях добавили новую статью - 338 Уголовного кодекса Украины (надругательство над государственными символами).

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"Очередная попытка вернуть всю суть протеста к "многострадальной" табличке ("Президент Украины". - Ред.). Вот только никакого надругательства над госсимволами не было. Ветераны, такие как Евгений, за них рисковали жизнью на войне", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, вечером 20 марта на улице Банковой в Киеве состоялась акция протеста. При этом собравшиеся на акцию разбили стекло одной из дверей здания, расписали фасад и пытались поджечь табличку "Президент Украины".

По данным ОПУ, повреждения здания Офиса Президента оцениваются примерно в 2 млн грн.

При этом фракция "СН" заявила, что будет инициировать проведение внеочередного заседания Рады с участием силовиков по событиям под ОПУ.

Столичная полиция начала уголовное производство по факту событий во время акции у Офиса Президента. Событие квалифицировано как хулиганство. Одного человека задержали. Оказалось, что задержанный - Влад Сорд (Стафийчук), который прошел Майдан, Иловайск, а затем продолжил службу 93-й ОМБр "Холодный Яр".

Подробнее о том, кто такой Владислав Сорд читайте в материале Цензор.НЕТ.