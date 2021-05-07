В Киеве "заминировали" ряд торговых центров и станций метро, - полиция

Столичные полицейские проверяют информацию о заминировании торговых центров и станций метро.

На месте происшествия работают профильные службы. Проводится проверка.

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе столичной полиции, на электронную почту Шевченковского управления полиции поступило письмо о заминировании ряда объектов: торговых центров и станций метро. На местах работают следственно-оперативные группы, взрывотехники и кинологи.

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Правоохранители тщательно обследуют здания, станции метро и прилегающую к ним территорию. Также усилия полицейских направлены на установление лица "минера".

События должным образом зарегистрированы в журнале единого учета заявлений и сообщений районных управлений полиции. По результатам проверки им будет дана правовая квалификация.