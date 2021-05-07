"Слуга народа" Корниенко отрицает связь политсилы и удаленных Facebook-аккаунтов: Это может быть как поддержка, так и дискредитация
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".
"По нашему мнению, некорректно говорить о "связанности" тех или иных аккаунтов или пабликов с партией из-за распространения ими контента, который есть на официальных страницах партии. Истинные мотивы основателей и тех, кто продвигает аккаунты и страницы неизвестны. Это может быть как поддержка нашей политической силы, так и дискредитация", - сказал Корниенко.
По его словам, страницы, аккаунты, публичные группы в социальных сетях политической силы "Слуга народа" созданы по правилам соответствующих сообществ, и если партия продвигает или рекламирует тот или иной контент - он имеет соответствующую отметку о том, кто оплатил рекламу или продвижение.
"Поэтому любые другие страницы, аккаунты, публичные группы в социальных сетях не имеют к политической партии "Слуга народа" никакого отношения. Партия не управляет контентом, не продвигает его, а соответственно - не несет ответственности за контент, который распространяется", - сказал Корниенко.
Корниенко отметил, что "Слуга народа" "последовательно выступает" против дезинформации, информационного буллинга и языка ненависти в соцсетях.
Напомним, ранее сообщалось, что Facebook удалил связанную со "Слугой народа" сеть аккаунтов.