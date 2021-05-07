Украинские спецслужбы конфисковали самогон из чернобыльских яблок, предназначавшийся для Великобритании, - BBC

Силовики обвиняют изготовителей самогона в использовании поддельных акцизных марок. Те утверждают, что так как товар должен был продаваться за границей - на нем были британские акцизные марки.

Об этом пишет BBC, информирует Цензор.НЕТ.

Самогон под названием Аtomik, сваренный, как утверждает производитель, из выращенных неподалеку от Чернобыльской АЭС яблок, конфисковали в марте. Партию в 1500 бутылок изъяли на ликеро-водочном заводе в Карпатах и доставили в прокуратуру в Киеве.

По словам производителей, этот спирт - первый потребительский товар Чернобыля после ядерной катастрофы 1986 года. Сейчас они ожидают результатов расследования украинских спецслужб, но говорят, что "понятия не имеют", почему груз, предназначенный для Великобритании, был изъят.

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"Похоже, они обвиняют нас в использовании поддельных украинских акцизных марок. Но это не имеет смысла, поскольку бутылки предназначены для рынка Великобритании и четко обозначены действующими акцизными марками этой страны", - пояснил основатель компании-производителя Chernobyl Spirit профессор Джим Смит.

Украинские правоохранители пока не прокомментировали изъятие алкоголя.

Chernobyl Spirit - предприятие, которым управляют работающие в Чернобыльской зоне отчуждения ученые. Они провели исследования экспериментальных культур, чтобы выяснить, можно ли использовать зерно и другие продукты питания, выращенные в этой зоне, для производства продуктов, безопасных для употребления.

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