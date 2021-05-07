Цель визита Блинкена в Украину - показать, что РФ не может безнаказанно осуществлять агрессию против Украины, и не только против нее, - Кравчук

Визит в Украину госсекретаря США Энтони Блинкена стал сигналом для России, что она не может безнаказанно осуществлять агрессию против Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Украина 24" заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.

"Я в свое время много совершал визитов, и когда готовится такой визит, то приезжает передовая группа готовить визит. Не может быть в передовой группе второе по сути лицо государства, госсекретарь США. Это не является главной задачей визита Блинкена в Украину, главная задача – продемонстрировать, что Россия не может безнаказанно осуществлять агрессию против Украины, и не только против нее, а быть угрозой для всего европейского демократического и цивилизованного мира, порождать войны", - отметил он.

Кравчук подчеркнул, что "Блинкен осуществил такой полномасштабный визит впервые за свою каденцию, и совершил его в Украину, тем самым подчеркнув, что Украина занимает важное место в демократическом мире".

"До этого были разные встречи, на уровне министров иностранных дел "Семерки", НАТО, с министром обороны США. Все они продемонстрировали единую позицию, а именно – украинские суверенитет и независимость будут поддерживаться и защищаться. И это сигнал для России, это главное", - сказал глава украинской делегации.

По его словам, Европа и США "не могут просто так легко позволить России расправляться с Украиной", поскольку для них защита Украины – "принципиальный вопрос, это защита цивилизованного мира".

"Визит - серьезный сигнал для России для осуществления такой внешней политики, которая бы не вызывала агрессии, не была бы активными военными действиями против Украины и не только. Потому что будет наказание очень серьезное, она ощутит это обязательно, и необязательно с помощью войск, а есть другие пути и способы вынудить Россию действовать в соответствии с нормами международного права", - добавил Кравчук.

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