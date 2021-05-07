Командир полка "Азов" рассказал о состоянии территориальной обороны в Украине

Деятельность подразделений территориальной обороны в Украине находится на крайне низком уровне.

Об этом заявил командир отдельного полка специального назначения "Азов" Денис Прокопенко в своем выступлении на конференции "Территориальная оборона как инструмент противодействия российской агрессии", состоявшейся в Мариуполе, передает Цензор.НЕТ.

"Без преувеличения скажу, что уровень подготовки, мягко говоря, оставляет желать лучшего у подразделений территориальной обороны, на это стоит обратить внимание, так как от этого зависит боеготовность этих бригад, К сожалению, на сегодня это, если говорить прямым текстом, имитация деятельности, в большинстве случаев ", - сказал Прокопенко.

Вторая проблема, по его словам, заключается в отсутствии планов и задач в подразделениях теробороны.

"Второй вопрос, который касается взаимодействия, но, скажем, уже более на таком оперативно-тактическом уровне, этот вопрос особого периода и статуса в Донецкой и Луганской областях. Бригады, дислоцирующиеся здесь, имеют постоянный пункт дислокации, не имеют оперативного плана по территориальной обороне. Именно у подразделений территориальной обороны, которые находятся в зоне Операции Объединенных Сил, нет определенных полномочий, замыслов и планов на противодействие в случае полномасштабного вторжения со стороны Российской Федерации ", - считает командир" Азова ".

Третья проблема заключается в запущенности инженерных сооружений на линиях обороны.

"Не так давно я получал боевое распоряжение и в составе двух батальонов и подразделений обеспечения мы выдвигались в указанные районы на потенциально опасные направления, где по заданию должны были занять вторую линию обороны. Опорные пункты, которые находятся там, они в ужасном состоянии", - отметил Прокопенко.