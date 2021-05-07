На Одесчине продолжается зачистка региона от криминалитета: изъято оружие, боеприпасы, наркотики. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В течение недели полицейские провели десятки обысков, во время которых изъяли оружие, боеприпасы, наркотики и другие вещественные доказательства противоправной деятельности.

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе Нацполиции, санкционированные обыски проводились у лиц, которые прямо или косвенно могут быть причастны к распространению преступного влияния на криминогенную обстановку в области.

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Во время мероприятий полицейские изъяли семь единиц оружия, почти сотню разнокалиберных патронов, до четырехсот граммов наркотических средств, а также десятки вещей, среди которых бытовая техника, мобильные телефоны, украшения, деньги, транспортные средства и т.п., которые могут иметь отношение к противоправной деятельности.

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В рамках указанных мероприятий в Одессе правоохранители задержали группу лиц, которые требовали у местного предпринимателя "дань" за так называемое крышевание.





















На сегодняшний день отработка региона продолжается.

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