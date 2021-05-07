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На Одесчине продолжается зачистка региона от криминалитета: изъято оружие, боеприпасы, наркотики. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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В течение недели полицейские провели десятки обысков, во время которых изъяли оружие, боеприпасы, наркотики и другие вещественные доказательства противоправной деятельности.

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе Нацполиции, санкционированные обыски проводились у лиц, которые прямо или косвенно могут быть причастны к распространению преступного влияния на криминогенную обстановку в области.

Во время мероприятий полицейские изъяли семь единиц оружия, почти сотню разнокалиберных патронов, до четырехсот граммов наркотических средств, а также десятки вещей, среди которых бытовая техника, мобильные телефоны, украшения, деньги, транспортные средства и т.п., которые могут иметь отношение к противоправной деятельности.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Полиция проводит "зачистку" Одесчины от криминалитета. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В рамках указанных мероприятий в Одессе правоохранители задержали группу лиц, которые требовали у местного предпринимателя "дань" за так называемое крышевание.

На Одесчине продолжается зачистка региона от криминалитета: изъято оружие, боеприпасы, наркотики 01
На Одесчине продолжается зачистка региона от криминалитета: изъято оружие, боеприпасы, наркотики 02
На Одесчине продолжается зачистка региона от криминалитета: изъято оружие, боеприпасы, наркотики 03
На Одесчине продолжается зачистка региона от криминалитета: изъято оружие, боеприпасы, наркотики 04
На Одесчине продолжается зачистка региона от криминалитета: изъято оружие, боеприпасы, наркотики 05
На Одесчине продолжается зачистка региона от криминалитета: изъято оружие, боеприпасы, наркотики 06
На Одесчине продолжается зачистка региона от криминалитета: изъято оружие, боеприпасы, наркотики 07
На Одесчине продолжается зачистка региона от криминалитета: изъято оружие, боеприпасы, наркотики 08
На Одесчине продолжается зачистка региона от криминалитета: изъято оружие, боеприпасы, наркотики 09
На Одесчине продолжается зачистка региона от криминалитета: изъято оружие, боеприпасы, наркотики 10

На сегодняшний день отработка региона продолжается.

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Топ комментарии

  • дмитрий иванов 527db324
    Зачистку Одессы от криминалитета надо начинать с обладминистрации, облсовета и мэрии На Одесчине продолжается зачистка региона от криминалитета: изъято оружие, боеприпасы, наркотики - Цензор.НЕТ 2200
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    А до пахана Труханова когда очередь дойдёт?
  • Driver Audi
    Серъёзную банду взяли.Стартовик "Экол Альп",с дыркой в патроннике,Флобер "Сталкер" и ещё один стартовик "Сталкер" или "Зораки" в пульке.Ну и жменя холостых патронов,по 6 грн/шт.Ах да.Ещё страшные ножи,с лотка на рынке.
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