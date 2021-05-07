На Одесчине продолжается зачистка региона от криминалитета: изъято оружие, боеприпасы, наркотики. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе Нацполиции, санкционированные обыски проводились у лиц, которые прямо или косвенно могут быть причастны к распространению преступного влияния на криминогенную обстановку в области.
Во время мероприятий полицейские изъяли семь единиц оружия, почти сотню разнокалиберных патронов, до четырехсот граммов наркотических средств, а также десятки вещей, среди которых бытовая техника, мобильные телефоны, украшения, деньги, транспортные средства и т.п., которые могут иметь отношение к противоправной деятельности.
В рамках указанных мероприятий в Одессе правоохранители задержали группу лиц, которые требовали у местного предпринимателя "дань" за так называемое крышевание.
На сегодняшний день отработка региона продолжается.