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Участие Зеленского в саммите НАТО в Брюсселе 14 июня пока не подтверждено, повестку еще не обнародовали (обновлено)

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Участие Зеленского в саммите НАТО в Брюсселе 14 июня пока не подтверждено, повестку еще не обнародовали (обновлено)
В соцсетях пишут, что Украину решили не приглашать на саммит НАТО в Брюсселе в середине июня. В Офисе Президента подтвердили, что не получали приглашения. В штаб-квартире НАТО говорят, что обнародуют повестку дня позже.

Сообщения о том, что страны-члены НАТО решили не приглашать Украину на саммит, во время которого запланировано обсуждение вопроса предоставления Украине Плана действий для вступления в Североатлантический альянс, появились сегодня в Телеграм-каналах, информирует Цензор.НЕТ.

В пресс-службе Офиса Президента Украины подтвердили, что пока у них нет подтверждения участия в мероприятии Владимира Зеленского. В ОП сослались на заявление руководителя институции Андрея Ермака, информирует УНИАН.

Официальный представитель Альянса сообщил из штаб-квартиры НАТО в Брюсселе, что повестка дня саммита глав государств и правительств 30 стран-членов Организации Североатлантического договора (НАТО) будет обнародована ближе к дате проведения мероприятия.

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"Формат и повестка дня саммита НАТО, который состоится 14 июня, будут объявлены ближе к этой дате. Как сказал генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг, лидеры НАТО будут иметь содержательную и дальновидную повестку дня, в основе которой будет инициатива "НАТО-2030", - сообщил представитель Альянса.

Вице-премьер Ольга Стефанишина отметила, что формат участия Украины в саммите еще обсуждается.

"Интенсивность диалога Украина-НАТО будет оставаться высокой. Сейчас работаем над расширением сотрудничества по конкретным направлениям в рамках Партнерства расширенных возможностей. Во время своего визита в Брюссель 17-18 мая буду обсуждать все важные вопросы взаимодействия Украина-НАТО", - пообещала она.

Участие Зеленского в саммите НАТО в Брюсселе 14 июня пока не подтверждено, повестку еще не обнародовали 01

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Топ комментарии

  • Злой Карлик
    Участие Зеленского в саммите НАТО в Брюсселе 14 июня пока не подтверждено, повестку еще не обнародовали - Цензор.НЕТ 5579
  • Маркиз
    Интересно: президенту Зеленскому нравятся его выступления перед политическими деятелями разных стран и уровней? Он себя слышит? Он считает своё бессвязное блеяние и мычание нормальным для..............образованного человека?
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Зелена пліснява ,це лише імітація державної влади ,яка не спроможна виконувати державні обов"язки щодо громадян України!!!))))
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