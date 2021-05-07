ГБР сообщило о подозрении полицейскому, который обокрал прохожего в Киеве: ему грозит до 8 лет лишения свободы
Об этом агентству Интерфакс-Украина сообщили в пресс-службе ГБР, передает Цензор.НЕТ.
"ТУ ГБР в Киеве установило, что в тот момент, когда коллеги подозреваемого оказывали пострадавшему первую медицинскую помощь из-за падения с электросамоката, правоохранитель его ограбил. На глазах у владельца средств правоохранитель забрал его сумку, в которой находилось 130 тыс. грн, $2600, 1135 евро, золотые изделия, банковские карты, документы", - сообщили в пресс-службе ГБР.
Согласно курсу Национального банка Украины на момент задержания сумма бумажных денег достигала 239 тыс. 958 грн.
"После того, как потерпевший отказался от помощи врачей, а экипаж полицейских оставил место преступления на служебном автомобиле, подозреваемый пытался избавиться от улик. Он выбросил черную сумку, но оперативные сотрудники департамента внутренней безопасности Нацполиции нашли всю необходимую доказательную базу", - отмечают в ГБР.
Полицейскому инкриминируется ч. 3 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 8 лет.
Продолжается досудебное расследование.