ГБР сообщило о подозрении полицейскому, который обокрал прохожего в Киеве: ему грозит до 8 лет лишения свободы

Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило о подозрении младшему инспектору Святошинского райотделения Управления полиции охраны в Киеве, который ограбил прохожего во время суточного дежурства по охране общественного правопорядка.

Об этом агентству Интерфакс-Украина сообщили в пресс-службе ГБР, передает Цензор.НЕТ.

"ТУ ГБР в Киеве установило, что в тот момент, когда коллеги подозреваемого оказывали пострадавшему первую медицинскую помощь из-за падения с электросамоката, правоохранитель его ограбил. На глазах у владельца средств правоохранитель забрал его сумку, в которой находилось 130 тыс. грн, $2600, 1135 евро, золотые изделия, банковские карты, документы", - сообщили в пресс-службе ГБР.

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Согласно курсу Национального банка Украины на момент задержания сумма бумажных денег достигала 239 тыс. 958 грн.

"После того, как потерпевший отказался от помощи врачей, а экипаж полицейских оставил место преступления на служебном автомобиле, подозреваемый пытался избавиться от улик. Он выбросил черную сумку, но оперативные сотрудники департамента внутренней безопасности Нацполиции нашли всю необходимую доказательную базу", - отмечают в ГБР.

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Полицейскому инкриминируется ч. 3 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 8 лет.

Продолжается досудебное расследование.