На Тернопольщине началось бетонирование моста через реку Серет, - ОГА
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В рамках программы "Большая стройка" стартовало бетонирование плиты пролетного строения моста через реку Серет в селе Лысовцы Чертковского района Тернопольской области.
Об этом сообщила пресс-служба Тернопольской ОГА, информирует Цензор.НЕТ.
Сейчас мостостроители уложили бетон уже на трети пролетного строения моста. До этого рабочие провели армирования балок и плиты. Завершить капитальный ремонт моста в Лысовцах планируют в течение 2021 года.
Отмечается, что мост через р. Серет является частью автодороги государственного значения Р-24 Татарив - Косив - Коломыя - Каменец-Подольский.
Напомним, планом на 2021 год предусмотрен ремонт и строительство 6500 км дорог и 245 искусственных сооружений.