В Киеве создана электронная карта пунктов вакцинации от COVID-19

Для удобства киевлян в столице создана электронная карта пунктов вакцинации от COVID-19.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе КГГА.

Посмотреть карту можно ЗДЕСЬ.

"На карту нанесены пункты вакцинации от COVID-19. Это места, где можно вакцинироваться. И при этом необходимо помнить, кто именно сейчас имеет право вакцинироваться", - рассказала директор Департамента здравоохранения Валентина Гинзбург.

По требованиям дорожной карты МОЗ Украины начиная с 28 апреля 2021 начата массовая вакцинация лиц 65+. Также продолжается вакцинация тех, кто вошел в I и II этапы вакцинации. Это медицинские работники (врачи, средний и младший медицинский персонал), работающие в учреждениях здравоохранения где оказывают стационарную помощь больным коронавирусной болезнью COVID-19; работники мобильных бригад по вакцинации; все работники лабораторий, проводящих лабораторные исследования коронавирусной болезни COVID-19; работники экстренной медицинской помощи, включая водителей; медицинские работники первичного уровня оказания помощи; работники других учреждений здравоохранения, которые не предоставляют стационарную помощь больным коронавирусной болезнью COVID-19, независимо от подчинения; социальные работники и другие работники социальной сферы; работники системы общественного здоровья; люди в возрасте 80+; постояльцы и сотрудники гериатрических пансионатов.

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"Советую всем, кто входит в целевые группы обратиться по вопросам вакцинации к врачу, с которым подписана декларация. Этот совет касается и тех киевлян, родители которых старше 65 лет - позаботьтесь о них! И традиционный призыв - не расслабляемся на праздники, когда речь идет о безопасности! Соблюдаем все противоэпидемические мероприятия! Помним, что COVID не прощает нам неосторожности и небрежности ", - отметила Гинзбург.