"Слуга народа" Потураев: У людей нельзя отобрать день победы над нацизмом

Украинцы должны отмечать и День памяти и примирения 8 мая, и День победы над нацизмом 9 мая.

Об этом заявил нардеп СН, председатель Комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Я один из тех, кто с самого начала поддерживал концепцию Дня памяти и Дня победы. День победы над нацизмом - не советской, а всемирной - забрать у людей нельзя. Возможно, в будущем они как-то объединятся. Но я знаю точно, что у нас должен быть день для памяти всех погибших во Второй мировой войне, и в первую очередь, конечно, для нас как для граждан Украины - чествование 7 или 8 миллионов украинцев, погибших в этой войне", - подчеркнул Потураев.

Он также отметил, что украинцы должны надлежащим образом почтить память Симона Петлюры, Евгения Коновальца и Павла Скоропадского.

"Мы должны чествовать Петлюру, которого мы не чтим - так, как следует, Коновальца - так, как следует, Скоропадского - так, как следует. При всей противоречивости этих фигур, потому что это действительно строители украинского государства, украинской армии, украинского сопротивления", - отметил председатель Гуманитарного комитета.

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День победы над нацизмом во Второй мировой войне установлен в соответствии с Законом "Об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов". Празднование Дня победы над нацизмом включает в себя переосмысление событий Второй мировой войны, разрушения советских исторических мифов, честный диалог вокруг сложных страниц прошлого.

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Украина из всех стран мира понесла наибольшие потери за годы той войны. По разным оценкам, в Украине погибло от 8 до 10 миллионов человек, из них гражданского населения около 5 млн, 2,2 миллиона были вывезены на принудительные работы в нацистскую Германию, 10 млн потеряли жилье. В полные руины превратились более 700 городов и поселков городского типа, почти 30 тыс. сел.