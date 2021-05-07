Новости • Коронавирус и карантин

Зеленский подписал указ о предоставлении Индии гуманитарной помощи

2 54026
Зеленский подписал указ о предоставлении Индии гуманитарной помощи
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гуманитарной помощи Индии.

Как передает Цензор.НЕТ, документ №186/2021 обнародован на сайте президента.

"С целью содействия преодолению последствий чрезвычайной ситуации с распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, в Республике Индия, в соответствии со статьей 10 Закона Украины "О гуманитарной помощи" постановляю предоставить гуманитарную помощь Республике Индия", - указывается в документе.

Кабинету министров Украины поручается обеспечить предоставление гуманитарной помощи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина окажет Индии помощь медицинским кислородом, - Шмыгаль

Как сообщалось, Индия на данный момент занимает второе место после США в мире по числу заразившихся. Количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране продолжает расти высокими темпами, число заразившихся по состоянию на 7 мая достигло 21 млн 491 тыс. 598 человек.

Также читайте: Украина окажет Индии гуманитарную помощь из-за сложной ситуации с COVID-19, – Зеленский

Топ комментарии

  • Evgeny N
    Мене дивує одне: найрозвиненіші країни світу роблять все, щоб спочатку врятувати власне населення, а рештки передають іншим, а країна третього світу (якою, на жаль, є Україна) замість цього допомагає ще комусь? Індії, яка вже має власну вакцину? Це як московія, яка допомагає всім, окрім власного населення... Курва, яке ж воне совкодрочерне ніщо!
    Ой! А може я чогось не знаю і в нашій країні завантаженність інфекційних ліжок менше, ніж 50%? Чи кисень підведено до всіх ліжок і проблем з його постачанням немає?
    Ці курви вирішили провали на міжнародній політичній арені керманичів держави замазати подачками коштом власного народу? Сподіваюсь, що ті, хто голосував за ЗЕ попадуть на ті ліжка, до яких кисень не підведено тому, що він поїхав до Індії... Ви зробили це разом!
  • vitaliymkua
    Зеленский подписал указ о предоставлении Индии гуманитарной помощи - Цензор.НЕТ 2291
  • Rostyslav Komarnytsky
    Одне з двох - або Зєлєнскій не президент України, або Україна - не рідна країна Зєлєнского.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости