Скандальную дочь судьи Константиновой задерживали пьяной за рулем, - журналистка Моторевская. ДОКУМЕНТ

Девушка отказалась проходить медобследование и не пришла на заседание суда, письменно заявив, что была трезвой, а в машине не ехала, а всего лишь грелась. Дело против нее закрыли.

Об этом пишет в Фейсбуке журналистка Евгения Моторевская, информирует Цензор.НЕТ.

"В 2020 году патрулька поймала ее ночью в центре Киева "с явными признаками алкогольного опьянения" и составила соответствующий протокол. Дело попало в тот же суд, где вершат правосудие ее мама и отчим Виктор Кицюк", - написала журналистка.

Рассматривал дело судья Карабань. Девушка даже не явилась на заседание, она просто прислала письменные показания.

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"Проходить медицинское обследование по требованию патрульных девушка отказалась. Но (о, чудо) уже в суд передала справку, что в ту ночь под действием веществ не была. Судье этих объяснений хватило, чтобы закрыть дело. А потом мы удивляемся, почему пьяные подонки у нас каждый день кого-то убивают на дорогах", - отметила Моторевская.

Дочь судьи Константиновой прославилась, опубликовав в соцсетях мнение о российском рэпере Басте. В коротком видео она вступается за Басту и призывает украинцев смириться с оккупацией: "Крым уже не наш. Смиритесь с этим, бл#дь! Про#бали! Угомонитесь, быдло украинское".





