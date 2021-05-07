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Скандальную дочь судьи Константиновой задерживали пьяной за рулем, - журналистка Моторевская. ДОКУМЕНТ

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Скандальную дочь судьи Константиновой задерживали пьяной за рулем, - журналистка Моторевская. ДОКУМЕНТ
Девушка отказалась проходить медобследование и не пришла на заседание суда, письменно заявив, что была трезвой, а в машине не ехала, а всего лишь грелась. Дело против нее закрыли.

Об этом пишет в Фейсбуке журналистка Евгения Моторевская, информирует Цензор.НЕТ.

"В 2020 году патрулька поймала ее ночью в центре Киева "с явными признаками алкогольного опьянения" и составила соответствующий протокол. Дело попало в тот же суд, где вершат правосудие ее мама и отчим Виктор Кицюк", - написала журналистка.

Рассматривал дело судья Карабань. Девушка даже не явилась на заседание, она просто прислала письменные показания.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Крым уже не наш. Смиритесь с этим, бл#дь! Про#бали! Угомонитесь, быдло украинское", - дочь судьи Печерского суда Константиновой. ВИДЕО

"Проходить медицинское обследование по требованию патрульных девушка отказалась. Но (о, чудо) уже в суд передала справку, что в ту ночь под действием веществ не была. Судье этих объяснений хватило, чтобы закрыть дело. А потом мы удивляемся, почему пьяные подонки у нас каждый день кого-то убивают на дорогах", - отметила Моторевская.

Дочь судьи Константиновой прославилась, опубликовав в соцсетях мнение о российском рэпере Басте. В коротком видео она вступается за Басту и призывает украинцев смириться с оккупацией: "Крым уже не наш. Смиритесь с этим, бл#дь! Про#бали! Угомонитесь, быдло украинское".

Скандальную дочь судьи Константиновой задерживали пьяной за рулем, - журналистка Моторевская 01
Скандальную дочь судьи Константиновой задерживали пьяной за рулем, - журналистка Моторевская 02
Скандальную дочь судьи Константиновой задерживали пьяной за рулем, - журналистка Моторевская 03

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  • Alexander Savely
    судебная система сгнила насквозь. там реформировать нечего - только сносить.
    Скандальну дочку судді Константинової затримували п'яною за кермом, - журналістка Моторевська - Цензор.НЕТ 345
  • саша паламарчук
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    Кицюк Віктор Петрович (цивільний чоловік матері) - з 2009 по 2012 суддя Жовтневого районного суду м. Харкова, з 2012 по 2018 суддя Печерського районного суду м. Києва. У часи Майдану він переслідував протестувальників за поїздку до Межигір'я.

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    Суддя Крістіна Константінова прославилася ще й тим, що нещодавно незаконно відправила Serhii Filimonov та Роман Ратушний під домашній арешт за акцію під ОП.

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  • Nikolai Chizhevsky
    Скандальную дочь судьи Константиновой задерживали пьяной за рулем, - журналистка Моторевская - Цензор.НЕТ 1020
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