Скандальную дочь судьи Константиновой задерживали пьяной за рулем, - журналистка Моторевская. ДОКУМЕНТ
Об этом пишет в Фейсбуке журналистка Евгения Моторевская, информирует Цензор.НЕТ.
"В 2020 году патрулька поймала ее ночью в центре Киева "с явными признаками алкогольного опьянения" и составила соответствующий протокол. Дело попало в тот же суд, где вершат правосудие ее мама и отчим Виктор Кицюк", - написала журналистка.
Рассматривал дело судья Карабань. Девушка даже не явилась на заседание, она просто прислала письменные показания.
Смотрите на Цензор.НЕТ: "Крым уже не наш. Смиритесь с этим, бл#дь! Про#бали! Угомонитесь, быдло украинское", - дочь судьи Печерского суда Константиновой. ВИДЕО
"Проходить медицинское обследование по требованию патрульных девушка отказалась. Но (о, чудо) уже в суд передала справку, что в ту ночь под действием веществ не была. Судье этих объяснений хватило, чтобы закрыть дело. А потом мы удивляемся, почему пьяные подонки у нас каждый день кого-то убивают на дорогах", - отметила Моторевская.
Дочь судьи Константиновой прославилась, опубликовав в соцсетях мнение о российском рэпере Басте. В коротком видео она вступается за Басту и призывает украинцев смириться с оккупацией: "Крым уже не наш. Смиритесь с этим, бл#дь! Про#бали! Угомонитесь, быдло украинское".