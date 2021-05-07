Белый дом отредактировал комментарий пресс-секретаря о вступлении Украины в НАТО

На сайте Белого дома опубликована стенограмма общения с прессой заместителя спикера президентской канцелярии Карин Жан-Пьер от 6 мая с небольшим исправлением в части ее высказывания по вступлению Украины в НАТО. В частности, часть ответа Жан-Пьер на вопрос о Украине и НАТО подается с зачеркиванием.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Секретарь Блинкен в Киеве сейчас, чтобы подтвердить нашу поддержку суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины. Его поездка также подчеркивает важность принятия ряда важных законодательных актов Украины, чтобы укреплять верховенство права, борьбу с коррупцией и экономические реформы и укреплять украинскую демократию и экономику а также продвигать евроатлантическую интеграцию. Относительно вашего вопроса, Скотт (Стивен - ред.), Администрация Байдена сторонник того, чтобы двери НАТО оставались открытыми для всех желающих, когда они будут готовы и способны выполнить свои обязательства членства и помогать безопасности Евроатлантчиного региона. Соединенные Штаты поддерживают усилия Украины по продвижению реформ относительно верховенства права а также в противостоянии на границе против российской агрессии", - сказала Жан-Пьер в четверг, отвечая на вопрос о позиции США по вступлению Украины в НАТО.

В то же время на уточняющий вопрос, "Вы поддерживаете вступление Украины в НАТО?", Жан-Пьер ответила: "Да, да, как я и говорила, администрация Байдена предана обеспечению того, чтобы двери НАТО оставались открытыми для всех желающих, когда они будуь готовы и способны выполнить обязательства. Поэтому они должны выполнить обязательства членства и приобщиться к безопасности евроатлантического региона ".

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Впоследствии, слова "да, да .." были зачеркнуты.

В комментарии изданию New York Post чиновник Белого дома пояснил, что слова убрали, потому что Жан-Пьер "обмолвилась".

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