Кабмин признал неудовлетворительной работу "Укргидроэнерго", несмотря на рекордную прибыль и перевыполнение плана в 4 раза. ДОКУМЕНТ

Частное акционерное общество "Укргидроэнерго" перевыполнило план в 4 раза и заплатить в бюджет рекордные 2 млрд грн дивидендов, но правительство признало его работу в 2020 году неудовлетворительным.

Об этом сообщила в Фейсбуке независимый член наблюдательного совета "Укргидроэнерго" Наталья Микольская, информирует Цензор.НЕТ.

Соответствующее решение было принято правительством 28 апреля, но опубликовали его только сегодня.

"Компания и Наблюдательный совет выполнил и перевыполнили установленные акционером показатели КРI:

- чистая прибыль более 4 млрд гривен и больше запланированного в 4,7 раз (лучший результат деятельности компании за все время ее существования).

- коэффициент финансовой устойчивости компании составил 2,7 при установленном нормативе 1,0.

- показатель рентабельности ЕВИТDA - 51,2% и вдвое превысил установленный показатель", - написала Микольская.

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Она добавила, что "Укргидроэнерго" заплатит в бюджет по итогам 2020 года рекордные дивиденды в сумме более 2 млрд грн.

При этом пункт 2 распоряжения правительства - "... признать работу наблюдательного совета и исполнительного органа общества в 2020 году неудовлетворительной".



