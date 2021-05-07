COVID-сертификат можно выдавать только тем, кто привит вакциной, одобренной ВОЗ, - Ляшко

Международный сертификат вакцинации от коронавируса может выдаваться только тем, кто получил прививку препаратом, одобренным Всемирной организацией здравоохранения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом РБК-Украина сказал главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко во время общения на горячей линии Минздрава.

Как пояснил санврач, международные COVID-сертификаты будут выдаваться в соответствии с требованиями национальных законодательств или международными договорами. По его словам, в соответствии с международными правилами, такой документ позволяет пересекать границу, если страна требует вакцинацию.

"Правила составления этого сертификата определены в международных медико-санитарных правилах и его можно выдавать, если человек получил полный комплекс проведенных прививок вакциной, которая разрешена к использованию ВОЗ",- сказал Ляшко.

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Главный санврач отметил, что из-за глобального дефицита вакцин и ограниченного доступа к ним, страны мира обсуждают цифровые сертификаты, которые будут содержать не только данные о вакцинации, но и о наличии антител или отрицательном COVID-тесте.

"Он (цифровой сертификат - ред.) будет позволять путешествовать, то есть свободно пересекать границы стран. А также рассматривается вопрос о возможности посещения дополнительных массовых мероприятий, которые недоступны в период жестких карантинных ограничений для непривитых, тех, кто не болел или не имеют антител", - рассказал он.

Ляшко добавил, что в течение мая Минздрав проработает варианты касательно того, какие преимущества будут иметь владельцы COVID-сертификата в Украине.

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