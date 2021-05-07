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COVID-сертификат можно выдавать только тем, кто привит вакциной, одобренной ВОЗ, - Ляшко

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COVID-сертификат можно выдавать только тем, кто привит вакциной, одобренной ВОЗ, - Ляшко
Международный сертификат вакцинации от коронавируса может выдаваться только тем, кто получил прививку препаратом, одобренным Всемирной организацией здравоохранения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом РБК-Украина сказал главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко во время общения на горячей линии Минздрава.

Как пояснил санврач, международные COVID-сертификаты будут выдаваться в соответствии с требованиями национальных законодательств или международными договорами. По его словам, в соответствии с международными правилами, такой документ позволяет пересекать границу, если страна требует вакцинацию.

"Правила составления этого сертификата определены в международных медико-санитарных правилах и его можно выдавать, если человек получил полный комплекс проведенных прививок вакциной, которая разрешена к использованию ВОЗ",- сказал Ляшко.

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Главный санврач отметил, что из-за глобального дефицита вакцин и ограниченного доступа к ним, страны мира обсуждают цифровые сертификаты, которые будут содержать не только данные о вакцинации, но и о наличии антител или отрицательном COVID-тесте.

"Он (цифровой сертификат - ред.) будет позволять путешествовать, то есть свободно пересекать границы стран. А также рассматривается вопрос о возможности посещения дополнительных массовых мероприятий, которые недоступны в период жестких карантинных ограничений для непривитых, тех, кто не болел или не имеют антител", - рассказал он.

Ляшко добавил, что в течение мая Минздрав проработает варианты касательно того, какие преимущества будут иметь владельцы COVID-сертификата в Украине.

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  • Сергій Пасічний
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  • Привет
    А что в Украину завезли вакцину не одобренную ВОЗ?? А какая тварь теперь за это ответит??
  • Yuriy Characternyk
    Министерство здравоохранения Украины планирует выпуск сертификатов подтверждающих наличие вакцинной иммунизации от COVID-19. Рассказы о "совместимости" этого документа с европейскими - ложь и дезинформация. В отличии от европейских аналогов в украинский документ не вносится данные о признании вакцины используемой для вакцинации в ЕС и серийный номер партии данной вакцины. Все это делает данный документ бумагой для чисто внутреннего пользования.
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