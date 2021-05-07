6 мая в зоне ООС погиб боец 58-й ОМБр Сергей Коробцов. ФОТО

В результате обстрела вооруженными формированиями РФ в районе поселка Пески, в Донецкой области, 6 мая от огнестрельного пулевого ранения, несовместимого с жизнью, погиб военнослужащий 58-й отдельной мотопехотной бригады Сергей Коробцов.