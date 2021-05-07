Почему Медведчук путешествует, если на него наложены санкции СНБО?, - Гриценко

Санкции СНБО не мешают Виктору Медведчуку и его супруге путешествовать за границей. Также не ясно, как санкции СНБО против топ-контрабандистов улучшили ситуацию на украинской таможне.

Об этом на своей странице в Фейсбук пишет Анатолий Гриценко, информирует Цензор.НЕТ.

"Нам громко сообщили, что на Медведчука и его бизнесвумен-жену наложили полный пакет санкций: арестовали активы, заморозили счета ... Впрочем, Медведчук спокойно выезжает заграницу, летает чартерами, путешествует себе по Хорватщине. На какие средства летает, путешествует, отдыхает? Власти же все это известно, но таких вопросов у нее не возникает? Почему?", - задает вопрос политик.

Он также отмечает отсутствие результатов санкций СНБО по борьбе с контрабандой.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": СМИ узнали, как Медведчук и глава российской "Транснефти" решали вопросы "по трубе"

"Аналогично с санкциями против топ-контрабандистов, целых два списка СНБО утвердил, ну и? За более чем месяц как там на таможне, теперь все чисто-прозрачно? Десятки миллиардов дополнительно в бюджет поступили или нет? Потому что видим, что правительство продолжает набирать долги, внутренние и внешние, значит, не очень все чисто-прозрачно с таможней? Что народ получил от громких решений СНБО? Не только же видосики?", - написал Гриценко.