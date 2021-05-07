Центризбирком внес президенту представление об увольнении члена ЦИК Греня, - СМИ

Центральная избирательная комиссия внесла представление Президенту Украины Владимиру Зеленскому об увольнении члена ЦИК Виталия Греня.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом LB.ua стало известно собственных источников в Центризбиркоме.

Как отмечают собеседники издания освобождение Греня обусловлено тем, что он не избавился от одной из своих фирм во время выполнения обязанностей члена ЦИК.

"По этому поводу есть решение суда. Даже апелляция прошла - решение первой инстанции оставлено в силе. Теперь, согласно закону, должно быть представление представление Председателя ЦИК на Президента с последующим увольнением господина Греня с должности члена ЦИК", - отмечает собеседник LB.ua.

Согласно ст. 30 закона о Центральной избирательной комиссии, при наличии оснований Президент Украины в 30-дневный срок вносит в Верховную Раду представление о досрочном прекращении полномочий путем освобождения от должности члена Комиссии.

По данным издания представление Зеленскому внес заместитель председателя ЦИК Виталий Плукар из-за отсутствия Игоря Диденко, который находится в отпуске.

Кроме того, вчера, 6 мая, стало известно, что Виталий Грень подал иск в Окружной административный суд Киева с требованием запретить председателю Центральной избирательной комиссии или его заместителю вносить президенту Украины представление о досрочном прекращении полномочий путем освобождения его от должности члена ЦИК.

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