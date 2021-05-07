Байден подтвердил намерение встретиться с Путиным в течение лета

Президент США Джо Байден выразил уверенность в том, что ему удасться провести встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным этим летом.

При этом глава Белого дома уточнил, что пока остаются несогласованными место и дата его встречи с российским президентом, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

"Сейчас пока нет конкретного времени или места, мы работаем над этим", - добавил Байден. На вопрос журналистов, состоится ли встреча в июне, он ответил: "Я уверен, что мы сможем сделать это".

Президент США отметил, что недавние стягивание российских войск к границе Украины не влияет на его планы встретиться с Путиным в ближайшее время. "Это не влияет на мое желание встретиться один на один (с Путиным. - Ред.), и мы видим, что раньше войск на границе было больше, и он отводит их... их значительно меньше, чем месяц назад", - сказал Байден на пресс-конференции.

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Ранее Вашингтон обвинил Москву в наращивании военного присутствия на южных границах и эскалации ситуации на Донбассе. По оценкам США, в середине апреля на границе с Украиной и в оккупированном Крыму было дислоцировано более 100 тыс. российских военных.