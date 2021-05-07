Вторая женщина-главный арбитр Романюк дебютирует в УПЛ

На поединке 26-го тура УПЛ "Львов" - "Олимпик" (Донецк) в качестве главного арбитра высшей дивизиона дебютирует Анастасия Романюк из Ивано-Франковска.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

Анастасия Романюк награждена призом "Лучший арбитр первой лиги" по итогам 2020 года. Также она работала на двух матчах Кубка Украины в этом сезоне "Нива" (Винница) - "Кристалл" (Херсон) и "Ужгород" - "Буковина" (Черновцы).

С 2015 года Анастасия Романюк - арбитр категории ФИФА. В ноябре 2020 году она была четвертым судьей в составе украинской женской бригады арбитров на матче Лиги наций УЕФА Сан-Марино - Гибралтар.

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