Новости • Агрессия России против Украины

70% всех служивших на Донбассе иностранцев - это россияне и белорусы, - Билецкий

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70% всех служивших на Донбассе иностранцев - это россияне и белорусы, - Билецкий
За все годы конфликта на Донбассе служили только от 500 до 750 иностранцев, из них 70% - граждане России и Беларуси.

Об этом первый командир полка "Азов" Андрей Билецкий заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

Таким образом он ответил американскому журналисту Саймону Шустеру, опубликовавшему в "Time" статью об угрозе, исходящей от украинских националистов из "Азова". Саймон Шустер утверждал в статье, что "Азов" вербует европейских неонацистов, и что за последние 7 лет на Донбассе успели повоевать 17 тысяч иностранных наемников.

"Полная штатная комплектность бригады Вооруженных сил Украины – 4 тысячи 80 человек, это механизированная бригада Вооруженных сил. 17 тысяч человек – 12 полков, таких как Азов, или 4,5 механизированных бригады Вооруженных сил Украины", – возразил Билецкий.

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Он добавил, что на Донбассе с 2014 года служили от 500 до 750 граждан других стран.

"Это ребята, которые приехали сражаться за свободную родину в Украину, и в Азове их служило 10% от того общего числа", – сказал он.

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Топ комментарии

  • Ан Мур
    незакінчений спор білецького з однофамільцем шустрика.
    Але... Неприємно вразила брехня гарндона, ніби Порошенко дав наказ здати Маріуполь, а Білецький це підтвердив. Насправді на травневі свята всупереч наказам Турчинова захищати Маріуполь з нього дизертирували і міліція (там було захоплення міськуправління шляхои зради начальника ГУВД), і прикордоники, і батальон срочників.
    Білецький - гавно брехливе.
    Ну, а за гарндона-смешка і питань не виникає.
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Шустери,це кремлівські гниди ,розповсюдженні по всьому світу !!! Кремлівський розплідник гнид працює !!!))
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Мова про іноземців ,які воювали в складі добробатів !!! А орків ніхто не рахував,там чисельність "ихтамнетов" на порядки більша !!!)))
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