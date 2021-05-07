70% всех служивших на Донбассе иностранцев - это россияне и белорусы, - Билецкий

За все годы конфликта на Донбассе служили только от 500 до 750 иностранцев, из них 70% - граждане России и Беларуси.

Об этом первый командир полка "Азов" Андрей Билецкий заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

Таким образом он ответил американскому журналисту Саймону Шустеру, опубликовавшему в "Time" статью об угрозе, исходящей от украинских националистов из "Азова". Саймон Шустер утверждал в статье, что "Азов" вербует европейских неонацистов, и что за последние 7 лет на Донбассе успели повоевать 17 тысяч иностранных наемников.

"Полная штатная комплектность бригады Вооруженных сил Украины – 4 тысячи 80 человек, это механизированная бригада Вооруженных сил. 17 тысяч человек – 12 полков, таких как Азов, или 4,5 механизированных бригады Вооруженных сил Украины", – возразил Билецкий.

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Он добавил, что на Донбассе с 2014 года служили от 500 до 750 граждан других стран.

"Это ребята, которые приехали сражаться за свободную родину в Украину, и в Азове их служило 10% от того общего числа", – сказал он.