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США готовы усиливать партнерство с Украиной на фоне российской агрессии, - Госдеп

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США готовы усиливать партнерство с Украиной на фоне российской агрессии, - Госдеп
Соединенные Штаты подтверждают поддержку Украины на фоне российской агрессии и выражают готовность усиливать партнерство в сфере безопасности и обороны.

Об этом заявила по результатам визита госсекретаря Блинкена в Киев заместитель спикера Госдепартамента США Джалин Портер, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на  Укринформ.

"В Киеве госсекретарь подтвердил нашу непоколебимую поддержку суверенитету Украины и ее территориальной целостности, особенно на фоне текущей российской агрессии. Мы продолжим укреплять наше партнерство - партнерство в сфере безопасности - с Украиной, чтобы она могла защитить себя в условиях агрессии", - сообщила представитель Госдепартамента.

Кроме того, Портер подчеркнула, что Соединенные Штаты продолжат работать с Украиной "для достижения ей евроатлантических стремлений, чтобы все украинцы имели право на процветающее будущее".

В то же время она напомнила о необходимости для Украины дальнейшего прогресса в проведении реформ, а также в борьбе с внутренними угрозами, которые создает коррупция.

Портер добавила, что США вместе с международными партнерами призывают украинскую власть обеспечить надлежащее корпоративное управление государственными предприятиями.

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Топ комментарии

  • alex lagun
    США-настоящие наши друзья и союзники!
    благослови Бог США и Украину!
  • Jimmy Hill
    США готовы усиливать партнерство с Украиной на фоне российской агрессии, - Госдеп - Цензор.НЕТ 2059
  • Solo
    США то готовы, а вот готов-ли Зеленский - большой вопрос, тем более окружающие его всякие ермаки и татаровы точно не готовы и, более того, против.
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