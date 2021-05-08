В подписанной Зеленским и Дудой декларации прямо говорится, что Польша будет поддерживать вступление Украины в Евросоюз

Украина имеет право в будущем стать членом Евросоюза, и Польша будет поддерживать ее на этом пути.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом говорится в совместной декларации, подписанной 3 мая Владимиром Зеленским и Анджеем Дудой, которую 7 мая обнародовала канцелярия президента Польши.

"Президент Польши и Президент Украины отметили намерение Украины подать в будущем заявку на членство в ЕС после имплементации положений Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, при условии соблюдения Копенгагенских критериев, и договорились, что Польша поддержит Украину в этом вопросе", - говорится в декларации .

Главы обоих государств также приветствовали значительный прогресс в реализации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Они также отметили волю руководства Украины продолжать реформы, акцентируя внимание на правосудии, правоохранительной системе, борьбе с коррупцией и верховенстве права.

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Кроме этого, президенты подчеркнули, что в контексте реализации соглашения о ЗСТ важное значение имеет дальнейшее улучшение условий ведения бизнеса в Украине с целью привлечения инвесторов и, соответственно, стимулирования экономического обмена между обеими странами.

Главы государств согласились, что существует потребность стратегического пересмотра Европейской политики соседства и проекту "Восточное партнерство" в направлении реализации европейских стремлений странами, которые соответствуют установленным критериям и условиям.

Зеленский и Дуда согласились усилить совместные усилия для интеграции Украины с ЕС, отметив, что проевропейские реформы Украины заслуживают поддержки всего международного сообщества.

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