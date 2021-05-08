В Украине за сутки от COVID-19 умерли 370 человек, зафиксировано 8 710 новых случаев заражения, 19 408 человек выздоровели
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8 710 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 8 мая 2021 года. В частности, заболели 374 ребенка и 193 медработника.
Об этом сообщил на своей странице в соцсети "Фейсбук" министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.
Также за минувшие сутки:
▪️госпитализовано - 2 544 человека;
▪️летальних случаев - 370;
▪️выздоровели - 19 408 человек;
▪️совершено тестирований за сутки - 87 641 (в том числе методом ПЦР - 39 126, методом ИФА - 14 791, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 33724).
За все время пандемии в Украине:
🔺заболели - 2 114 138 человек;
🔺выздоровели - 1 750 570 человек;
🔺летальних случаев - 46 200;
🔺проведено ПЦР-тестов - 9 633 983.
За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киеве (753), Днепропетровской (668), Харьковской (623), Донецкой (569) и Львовской (478) областях.