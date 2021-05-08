В Украине за сутки от COVID-19 умерли 370 человек, зафиксировано 8 710 новых случаев заражения, 19 408 человек выздоровели

8 710 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 8 мая 2021 года. В частности, заболели 374 ребенка и 193 медработника.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети "Фейсбук" министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

Также за минувшие сутки:

▪️госпитализовано - 2 544 человека;

▪️летальних случаев - 370;

▪️выздоровели - 19 408 человек;

▪️совершено тестирований за сутки - 87 641 (в том числе методом ПЦР - 39 126, методом ИФА - 14 791, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 33724).

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мы вышли из третьей волны пандемии. С завтрашнего дня в Украине не останется ни одного региона с красным уровнем эпиднебезопасности", - Степанов

За все время пандемии в Украине:

🔺заболели - 2 114 138 человек;

🔺выздоровели - 1 750 570 человек;

🔺летальних случаев - 46 200;

🔺проведено ПЦР-тестов - 9 633 983.

За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киеве (753), Днепропетровской (668), Харьковской (623), Донецкой (569) и Львовской (478) областях.

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