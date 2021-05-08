Полиция предостерегает от использования символики тоталитарных режимов: нарушителям грозит штраф и до 5 лет лишения свободы

В Украине действует запрет на использование символики тоталитарных режимов. Статьи закона предусматривают и административную, и уголовную ответственность.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в управлении коммуникации Национальной полиции Украины.

В МВД отмечают, что использование этой символики предусматривает административную ответственность - статья 173-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях, отмечает, что изготовление и пропаганда георгиевской ленты влечет за собой наложение штрафа от пятидесяти до ста пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией георгиевской (гвардейской) ленты или предметов, содержащие ее изображения".

Также возможно наступление и более серьезной ответственности - уголовной. Санкция статьи 436 -1 Уголовного кодекса Украины - изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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