Каждого оккупанта ждет свой "нюрнберг", - Таран

"Однажды мир вернется в Украину. Мир, как возможность самостоятельно выбирать свой цивилизационный путь. Но никоим образом не капитуляция перед врагом".

Об этом министр обороны Украины Андрей Таран заявил в своем обращении по случаю Дня памяти и примирения и Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины.

Далее приводим текст обращения без изменений:

"В эти майские дни мы с глубоким уважением вспоминаем тех, кто победил нацизм - страшную чуму прошлого века. Склоняем головы в почете перед всеми, кто, не жалея себя, остановил Вторую мировую войну и принес мир и надежду.

Мы должны помнить каждого, кто боролся с нацизмом. Помнить мирных жителей, у которых война забирала жизнь, здоровье, крышу над головой, близких и родных, будущее. Помнить, что жертвами Второй мировой стало больше восьми миллионов украинцев. Помнить, что за шесть лет войны погиб каждый пятый наш соотечественник. Помнить и не забывать. Не забывать, и называть тех, кто развязал одно из крупнейших кровопролитий 20-го века.

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Тоталитарные режимы ставили свои геополитические интересы выше прав и свобод человека, а нерешительность и слабость международного сообщества стимулировали тиранов к преступлениям планетарного масштаба. Человечество после Второй мировой выносило уроки и училось понимать, что проблемы, какими бы сложными они ни были, нельзя решать вооруженным путем, агрессией и аннексией. Такого больше не должно повториться!

Кровавый гроссбух той войны - миллионы погибших на полях сражений, в концентрационных лагерях, на принудительных работах. Боль и память об этом должны вечно жить в сердцах потомков. Преступление должно быть наказано, а убийца и палач - получить по заслугам. Но мы должны четко понимать, что война - это не выбор народа, а результат произвола тиранов. Искры ненависти, выкрошенные отдельными безумцами, не должны разжигать все новые и новые войны.

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"Никогда снова". Для нас, украинцев, это не просто символические слова. Восьмой год подряд мы продолжаем защищаться от российского агрессора, который посягнул на нашу землю, пренебрегая правилам цивилизованного сосуществования.

Однако, мы верим, что однажды мир вернется в Украину. Мир, как возможность самостоятельно выбирать свой цивилизационный путь. Мир - но никоим образом не капитуляция перед врагом. Убеждены: все станет на свои места.

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Украинцы вернутся в покинутые дома, а у оккупанта после своего "нюрнберга" не будет других хлопот, кроме проблем собственной территории. Это произойдет тогда, когда в самых авантюрных головах пьяно-залихватское "можем повторить" уступит примирительному, но твердому - "никогда снова".

С Днем памяти и примирения! С Днем победы над нацизмом во Второй мировой войне!"