Порошенко: Год за годом мы отходим от имперского "победобесия" к европейской традиции памяти

Год за годом украинцы отходят от имперского "победобесия" к европейской традиции памяти о трагедии самой ужасной в истории человечества катастрофы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в обращении пятого президента Петра Порошенко по случаю Дня памяти и примирения.

"В сентябре 1939 года вместе с поляками украинцы первыми ощутили последствия сговора двух тоталитарных режимов, коммунистического и нацистского, которые разожгли смертоносный пожар Второй мировой. Гитлер и Сталин - одного поля ягоды. И Путин, так же, как и они, поджигатель войны, который уничтожает международное право, а земли соседей рассматривает как "жизненное пространство" для своей империи.

Недаром в наше время в стенах украинского парламента был принят закон, который юридически уравнивает преступность нацистской и коммунистической человеконенавистнических идеологий. Год за годом, надеюсь, мы отходим от имперского "победобесия" к европейской традиции памяти о трагедии самой ужасной в истории человечества катастрофы.

Мы, украинцы, помним о миллионах евреев, погибших в результате Холокоста. Так же осуждаем геноцид крымскотатарского народа. Это наша общая боль, которая не утихает более восьми десятилетий.

"Никогда снова", - под таким лозунгом мы сегодня отмечаем День памяти и примирения. Ведь именно цель не допустить новой войны в Европе и породила Европейский Союз, к которому мы сейчас стремимся.

Пусть неугасимая человеческая память о колоссальных многомиллионных жертвах Второй мировой, о тысячах до основания разрушенных городов и десятках тысяч сожженных сел предостережет мир от повторения этой ужасной катастрофы.

Желаю всем украинском мира. Путин - капут! Слава Украине!"

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