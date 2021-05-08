За сутки из-за COVID-19 в Киеве умерли 37 человек, выявлено 753 новых случаев заболевания, - Кличко. КАРТА

В Киеве за минувшие сутки выявлено 753 новых случаев заболевания COVID-19. Умерли 37 человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко написал в своем Telegram-канале.

"753 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Кивеве за сутки (всего 198 721). Среди них 410 женщин в возрасте от 18 до 97 лет, 315 мужчин в возрасте от 18 до 95 лет, 13 девочек от 1 до 17 лет и 15 мальчиков от 1 до 17 лет", - отметил Кличко.

Умерли за сутки 37 жителей столицы (всего 4787).

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В больницы столицы госпитализировано 93 больных коронавирусом, а также 129 пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмониями. 1 268 человек преодолели коронавирус (всего 127886).

Найбильшее количество случаев заболевания выявлено в районах: Шевченковском (113), Соломенском (110) и в Дарницком (103).