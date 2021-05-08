СБУ обезвредила ботоферму и интернет-агитаторов, планировавших дестабилизировать ситуацию в Одессе во время майских праздников. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины разоблачила и прекратила деятельность сети интернет-агитаторов и "ботофермы" в Одессе.

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-центре СБ Украины, злоумышленники распространяли фейковую информацию, направленную на разжигание межнациональной розни и пропаганду сепаратизма.

Оперативники спецслужбы установили, что пятеро жителей Одессы выполняли заказ кураторов на съемку, публикацию и распространение ложной информации о ситуации в Украине. Планировалось, что сюжеты будут освещаться, среди прочего, в российских СМИ. Таким образом злоумышленники хотели создать "нужную информационную картинку" накануне и во время майских праздников.

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Через соцсети злоумышленники распространяли материалы с призывами к нарушению территориальной целостности и конституционного строя Украины, а также разжигали межнациональную рознь.

По замыслу агитаторов, информационные материалы должны создать предпосылки для дестабилизации общественно-политической обстановки в регионе в начале мая.

Во время обысков по месту жительства злоумышленников сотрудники СБУ обнаружили печатные издания, символику с пропагандой тоталитарного режима, а также другую запрещенную законодательством продукцию.

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По версии следствия, злоумышленники планировали распространять это во время массовых майских мероприятий.





Также оперативники СБУ заблокировали в Одессе работу "ботофермы". Она использовалась для распространения в информационном пространстве антиукраинских и других противоправных призывов.

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Во время проведения обыска правоохранители обнаружили и изъяли компьютерную технику с установленным специализированным программным обеспечением, а также телекоммуникационное оборудование.







В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия. По их результатам будут приниматься соответствующие процессуальные решения.

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Мероприятия по разоблачению и блокировке противоправной деятельности проводились под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры.