За сутки в ВСУ зарегистрировано 54 новых случая COVID-19, госпитализированы 17 человек
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По состоянию на 10.00 8 мая в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19 болеет 941 человек.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре Командования Медицинских сил Вооруженных Сил Украины.
Всего за время пандемии выздоровели 23 869 человек, летальных случаев 85.
На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 208 человек.
За минувшие сутки зарегистрировано 54 новых случая заболевания острой респираторной болезни COVID-19. Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 17 человек.
С начала вакцинации в Вооруженных Силах Украины 48 981 человек получил 1 дозу вакцины. Из них 3 217 военные медики. Повторно провакцинировано 277 человек.
За минувшие сутки от COVID-19 вакцинированы 1069 человек.