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В Одессе от последствий COVID-19 умер главврач поликлиники Евгений Арийчук

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В Одессе от последствий COVID-19 умер главврач поликлиники Евгений Арийчук
В Одессе главный врач поликлиники №29 Евгений Арийчук скончался от последствий COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, это информацию подтвердил представитель Одесского городского совета.

"Правда, что умер 71-летний главврач. Он лежал в Одесской областной больнице после коронавируса. Вероятно, причиной смерти стали осложнения от COVID-19. Однако на момент смерти тест – отрицательный", - сообщили в горсовете.

Также источник опроверг информацию, которую начали распространять в социальных сетях о том, что медик якобы умер через несколько дней после вакцинации от COVID-19.

"Это неправда. Ему прививку не делали, так как он недавно переболел", - пояснили в городском совете.

По информации Одесского областного лабораторного центра Минздрава Украины, по состоянию на 7 мая в Одесском регионе зарегистрированы 135 тыс. 610 случаев COVID-19, из них 63 тыс. 627 — у жителей Одессы.

За последние сутки COVID-19 выявлен у 111 одесситов, в целом по региону – 344 новых случая заболевания.

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Топ комментарии

  • 5 копійок
    Ковід доганяє і після того як перехворів.
  • orionemc2 a7fce8b3
    Смертность от КОвида намного больше чем реально говорят. Просто намеренно занижают данные что бы народ не паниковал. Да это преступное сокрытие информации, но любой власти проще шоб люди дохли в тихаря, чем паника, необходимость что то радикально делать..ну и конечно крах экономики связанный с этим. Поэтому власть выбирает смерть в тихаря. А по телеку говорят мол смертность 2% как от обычного гриппа..ага рассказывайте 2%, как же, у меня что то не было ни одного родича знакомого умершего отгриппа за многие десятилетия таких не встречал..зато от ковида всего за год умерло 2 родича и 4 знакомых..А они лапшу вешают мол 2%
  • Amber
    На жаль , саме так 😟
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