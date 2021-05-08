На вакцинацию уже записалось 590 коллективов, - Ляшко
Об этом главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.
"На вакцинацию уже записалось - 590 коллективов (79920 человек)", - написал Ляшко. Он также напомнил, что с 1 марта 2021 года в Украине люди, которые изъявили желание вакцинироваться от COVID-19, могут записаться в лист ожидания вакцинации.
Записаться в список ожидания можно через Единый государственный вебпортал электронных услуг "Дія" и его мобильное приложение, а ткже через национальный контакт-центр Минздрава по вопросам противодействия распространению COVID-19.
Ляшко также сообщил, что на сегодняшний день в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записался 525 881 человек. Часть людей с листа ожидания уже приглашена на вакцинацию и привита.
Больше всего в Киеве (162 516), Львовской (45 070), Днепропетровской (37 272), Киевской (37 082) и Харьковской (36 260) областях. Меньше всего - в Луганской области (2 835).