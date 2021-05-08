На вакцинацию уже записалось 590 коллективов, - Ляшко

На сегодняшний день на вакцинацию от COVID-19 в Украине записались уже 590 коллективов (79 920 человек).

Об этом главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

"На вакцинацию уже записалось - 590 коллективов (79920 человек)", - написал Ляшко. Он также напомнил, что с 1 марта 2021 года в Украине люди, которые изъявили желание вакцинироваться от COVID-19, могут записаться в лист ожидания вакцинации.

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Записаться в список ожидания можно через Единый государственный вебпортал электронных услуг "Дія" и его мобильное приложение, а ткже через национальный контакт-центр Минздрава по вопросам противодействия распространению COVID-19.

Ляшко также сообщил, что на сегодняшний день в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записался 525 881 человек. Часть людей с листа ожидания уже приглашена на вакцинацию и привита.

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Больше всего в Киеве (162 516), Львовской (45 070), Днепропетровской (37 272), Киевской (37 082) и Харьковской (36 260) областях. Меньше всего - в Луганской области (2 835).



