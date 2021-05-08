Новости • День Победы

Минкульт препятствует проведению мероприятий к 9 мая в Киеве, - КГГА

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Минкульт препятствует проведению мероприятий к 9 мая в Киеве, - КГГА
Проведение Дня памяти и примирения и Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне в Киеве под угрозой срыва из-за устного запрета Министерства культуры.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила заместитель председателя КГГА Марина Хонда.

Техническое оборудование для монтирования сцены не пропускают на территорию Национального музея истории Украины во Второй мировой войне.

"Это традиционное мероприятие, которое проходит в Киеве ежегодно более 20 лет. Сегодня утром нам стало известно, что технику и оборудование для монтирования сцены не пропускают на территорию музея. Объяснить причины такого решения руководство музея не может и ссылается на прямой устный запрет Министерства культуры", - отметила Хонда.

По ее словам, никаких документов, подтверждающих это решение Министерства культуры, у руководства музея нет.

Заместитель председатель КГГА отметила, что речь фактически идет о попытке срыва проведения ежегодного мероприятия.

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Топ комментарии

  • Ksenia VB
    Руководство Музея истории Украины во Второй мировой войне отказывается пропускать технику для монтирования сцены, ссылаются на запрет Минкульта - КГГА - Цензор.НЕТ 6482
  • 133133
    да тут ситуация несколько другая.

    для завтрашнего победобесия сцену разрешат,

    а вот для отмечаемого сегодня во всей Европе дня памяти запретили
  • Ирод Снегуровик d206cc30
    всі сцени пабєдабєсія нах
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