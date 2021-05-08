Еврокомиссия утвердила контракт с Pfizer на поставку 1,8 млрд доз вакцины от COVID-19
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Европейская комиссия утвердила контракт с Biontech/Pfizer на поставку 1,8 млрд доз вакцины от коронавируса COVID-19. В то же время, ожидаются и другие контракты.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter.
Поставки ожидаются в течении 2021-2023 годов.
"Рада сообщить, что Еврокомиссия только что утвердила контракт на гарантированные 900 миллионов доз (+900 миллионов дополнительно) с BioNTech Group и Pfizer на 2021-2023 года", - написала глава Еврокомиссии.
Она добавила, что последуют другие контракты и другие вакцины.
🇪🇺 vaccination is progressing well.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 8, 2021
Now we prepare the next stage in our response:
➡️giving booster shots
➡️dealing with possible escape variants
➡️allowing for vaccination of children & teenagers
Ранее Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз планирует в июле 2021 года вакцинировать от коронавируса 70% взрослого населения Европы.