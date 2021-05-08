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Еврокомиссия утвердила контракт с Pfizer на поставку 1,8 млрд доз вакцины от COVID-19

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Европейская комиссия утвердила контракт с Biontech/Pfizer на поставку 1,8 млрд доз вакцины от коронавируса COVID-19. В то же время, ожидаются и другие контракты.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter.

Поставки ожидаются в течении 2021-2023 годов.

"Рада сообщить, что Еврокомиссия только что утвердила контракт на гарантированные 900 миллионов доз (+900 миллионов дополнительно) с BioNTech Group и Pfizer на 2021-2023 года", - написала глава Еврокомиссии.

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Она добавила, что последуют другие контракты и другие вакцины.

Ранее Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз планирует в июле 2021 года вакцинировать от коронавируса 70% взрослого населения Европы.

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Топ комментарии

  • Sopko Tom
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  • 5 копійок
    А нам? Болт вам. Расходитесь по домам.
  • Baks13
    Тююю....а Ми при чому??
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