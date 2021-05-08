В госпитале Харькова умер украинский воин Виктор Городниченко, раненый снайпером террористов 28 апреля. ФОТО

8 мая, в Харьковском военном госпитале в результате пулевого ранения от снайпера наемников РФ, полученного 28 апреля в районе поселка Зайцево Бахмутского района Донецкой области, умер Виктор Анатольевич Городниченко, житель Миргородского района Полтавской области, старший солдат, военнослужащий 81-й отдельной аэромобильной бригады Вооруженных Сил Украины.

Об этом говорится на официальном фейсбук-странице Полтавского областного ТЦК и СП, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в военном госпитале умер воин с Полтавщины - старший солдат Городниченко Виктор Анатольевич. Украинский защитник получил пулевое ранение 28 апреля вблизи села Зайцево Бахмутского района в результате вражеского выстрела снайпера российско-террористических сил. Ему была оказана неотложная помощь, затем эвакуирован в больницу в Бахмут, позже - в Харьков. Но сегодня, после изнурительных операций, житель Миргородского района умер. Искренние соболезнования близким и родным.

Время и место отдание воинских почестей будет сообщено позже. Вечная слава героям. ", - отмечается в сообщении.

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