Новости

Учения НАТО Defender Europe 21 носят оборонительный характер, - Пентагон

1 98117
Учения НАТО Defender Europe 21 носят оборонительный характер, - Пентагон
Военные учения НАТО Defender Europe 21 имеют оборонительный характер. Они начались в начале мая в более 10 европейских государств.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, которого цитирует посольство США в Украине.

Он подчеркнул, что учения военнослужащих направлены на подготовку к сдерживанию возможной агрессии.

"Военные учения "Defender Europe 21" имеют оборонительный характер, ориентирован на сдерживание агрессии, одновременно готовя наши силы к реагированию на кризис и проведения масштабных боевых операций, если будет необходимо", - сказал он.

Как известно, в учениях принимают участие представители 26 стран Европы. Они проходят под руководством Сухопутных сил США в Европе и будут продолжаться до июня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина присоединится к учениям НАТО Defender Europe 21

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Перехватчик
    Учения НАТО Defender Europe 21 носят оборонительный характер, - Пентагон - Цензор.НЕТ 9252
  • Шрек Баблокат
    зацените остроту момента)) Учения НАТО Defender Europe 21 носят оборонительный характер, - Пентагон - Цензор.НЕТ 4952
    Экс-боец UFC и депутат-единоросс Джефф Монсон вложил большие деньги в строительство элитных апартаментов в Сочи, а строительная компания собрала деньги и кинула инвесторов.. ссыль
    Учения НАТО Defender Europe 21 носят оборонительный характер, - Пентагон - Цензор.НЕТ 6914
  • Перехватчик
    Учения НАТО Defender Europe 21 носят оборонительный характер, - Пентагон - Цензор.НЕТ 9223
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости