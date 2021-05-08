"Понятно, что должность министра – это не пожизненно", - Степанов о возможной отставке

В конце апреля нардепы из фракции "Голос" собрали подписи для внеочередного заседания Верховной Рады по рассмотрению отставки министра здравоохранения Максима Степанова.

Как передает Цензор.НЕТ, он прокомментировал возможную отставку в эфире телеканала "Украина 24".

"Народные избранники за год достигли своей цели. Я год боролся с COVID-19, они год собирали подписи. Наконец собрали. У меня нет столько свободного времени, как у некоторых народных депутатов, чтобы перебирать в голове, кто может быть преемником. Понятно, что должность министра – это не пожизненно, но главное – что ты оставляешь", – заявил министр.





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