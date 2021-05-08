Новости • Агрессия России против Украины, Операция Объединенных сил

Враг пять раз обстреливал позиции ОС на Донбассе, у Пивденного - из запрещенных 122-мм артиллерийских установок и 120-мм минометов, - пресс-центр

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Враг пять раз обстреливал позиции ОС на Донбассе, у Пивденного - из запрещенных 122-мм артиллерийских установок и 120-мм минометов, - пресс-центр
С начала суток 8 мая зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня: вблизи населенного пункта Пивденное, поселков Новгородское и Золотое-4, у Марьинки и Авдеевки.

Как уточняет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил, вблизи населенного пункта Пивденное враг открывал огонь из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских установок 122-го калибра и минометов 120-го калибра.

Кроме того, недалеко от поселка Новгородское российские оккупанты совершили обстрел в сторону позиций наших защитников из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем.

Также у Марьинки противник вел огонь из автоматических станковых гранатометов, а в пригороде поселка Золотое-4 - из станковых противотанковых гранатометов.

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В районе Авдеевки вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел из стрелкового оружия.

Боевых потерь среди наших защитников нет, отмечается в сообщении. Обо всех фактах нарушений Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.

Вместе с тем сегодня пиротехнические расчеты ГСЧС разминировали более 43 гектаров территории и передали на уничтожение 57 взрывоопасных предметов.

Враг пять раз обстреливал позиции ОС на Донбассе, у Пивденного - из запрещенных 122-мм артиллерийских установок и 120-мм минометов, - пресс-центр 01

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Напомним, за минувшие сутки, 7 мая, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня. Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.

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Топ комментарии

  • 5 копійок
    А балаганний кловун патякає про примирення.
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    От таке воно зелене перемир"я!!! Цікаво ,яка була адекватна відповідь ,на 122 калібр,потріскотіли з Калашей ???))))
  • Вася Шевченко f77d76ba
    Ворог п'ять разів обстрілював позиції ОС на Донбасі, біля Південного - із заборонених 122-мм артилерійських установок і 120-мм мінометів, - пресцентр - Цензор.НЕТ 1988

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