Враг пять раз обстреливал позиции ОС на Донбассе, у Пивденного - из запрещенных 122-мм артиллерийских установок и 120-мм минометов, - пресс-центр

С начала суток 8 мая зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня: вблизи населенного пункта Пивденное, поселков Новгородское и Золотое-4, у Марьинки и Авдеевки.

Как уточняет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил, вблизи населенного пункта Пивденное враг открывал огонь из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских установок 122-го калибра и минометов 120-го калибра.

Кроме того, недалеко от поселка Новгородское российские оккупанты совершили обстрел в сторону позиций наших защитников из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем.

Также у Марьинки противник вел огонь из автоматических станковых гранатометов, а в пригороде поселка Золотое-4 - из станковых противотанковых гранатометов.

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В районе Авдеевки вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел из стрелкового оружия.

Боевых потерь среди наших защитников нет, отмечается в сообщении. Обо всех фактах нарушений Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.

Вместе с тем сегодня пиротехнические расчеты ГСЧС разминировали более 43 гектаров территории и передали на уничтожение 57 взрывоопасных предметов.

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Напомним, за минувшие сутки, 7 мая, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня. Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.