Враг пять раз обстреливал позиции ОС на Донбассе, у Пивденного - из запрещенных 122-мм артиллерийских установок и 120-мм минометов, - пресс-центр
Как уточняет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил, вблизи населенного пункта Пивденное враг открывал огонь из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских установок 122-го калибра и минометов 120-го калибра.
Кроме того, недалеко от поселка Новгородское российские оккупанты совершили обстрел в сторону позиций наших защитников из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем.
Также у Марьинки противник вел огонь из автоматических станковых гранатометов, а в пригороде поселка Золотое-4 - из станковых противотанковых гранатометов.
В районе Авдеевки вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел из стрелкового оружия.
Боевых потерь среди наших защитников нет, отмечается в сообщении. Обо всех фактах нарушений Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.
Вместе с тем сегодня пиротехнические расчеты ГСЧС разминировали более 43 гектаров территории и передали на уничтожение 57 взрывоопасных предметов.
Напомним, за минувшие сутки, 7 мая, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня. Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.