Еще месяц будет продолжаться сбор денег для помощи 5-месячному Диме Свичинскому, половина нужной суммы уже есть

Пятимесячный малыш из Одессы Дима Свичинский нуждается в инъекции Zolgensma - американских лекарств от спинальной мышечной атрофии первого типа (СМА).

Об этом напоминает журналистка Зоя Казанжи в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Это самые дорогие лекарства в мире. И единственные, которые "ремонтируют" ДНК. То есть, ребенок теряет подвижность мышц, но после одной-единственной инъекции приходит в норму", - пишет она.

По данным Казанжи, собрано уже 36 миллионов 248 тысяч 707 гривен - это 56 процентов нужной суммы.

"Показательно, что примерно процентов 85-90 от уже собранной суммы - деньги не олигархов и не богатых людей. Они, видимо, тоже помогают. И, пожалуй, к ним стоят очереди с просьбами. Но основная помощь - это ваши маленькие лучики от сердца и к сердцу", - заявляет журналистка.

Она подчеркивает, что остался всего месяц, чтобы дособирать полную сумму.

"Если вы хотели, собирались, а все не доходят руки, подключитесь, пожалуйста! Каждая гривна важна, это правда. И буду покорно благодарить за перепост. Может так быть, что именно ваш перепост поможет увеличить сумму, которая жизненно необходима Диме. Друзья и семья развили бешеную деятельность по сбору средств. Это аукционы, различные мероприятия, продажи, курсы - доход от которых полностью или частично идет на счета для лечения ребенка. Если хотите присоединиться, в Instagram страница называется save_dmytro. Там обо всех актуальных акциях. В FB - по хештегу #ДімаМиВстигнемо и #ДимаМыУспеем тоже все есть. Или читайте страницу отца Димы - Виталия Свичинского. И еще. Родители истощены. Стоит тоже об этом помнить. Помощники, неравнодушные люди меняются, имеют возможность переключения и отдыха. Виталий и Мария занимаются ребенком круглосуточно. Особенно мама малыша - Маша. Ребенок проходит сложную реабилитация, если можно это назвать таким словом. Давайте им помогать и оберегать", - призывает Казанжи.

Также она указывает реквизиты для помощи:

PayPal: https://www.paypal.com/donate?hosted_button_id=82BBTYF39YEK4 Призначення платежу: Save_Dmytro

КАРТКИ:

Приватбанк Свічинський Віталій -

5168 7450 2036 8665

4731 2196 1506 2795

Приватбанк Свічинська Марія (мати)

4149 4393 1271 8780

5168 7451 0303 4838

Монобанк за посиланням: https://send.monobank.ua/jar/3EM3hmrJnY

Монобанк Свічинський Віталій -

4441 1144 5355 5755

5375 4141 0117 0842

Монобанк Свічинський Олександр (дядько) -

5375 4141 1566 9706

Монобанк Свічинська Марія (мати) -

4441 1144 5352 4090

5375 4114 0461 7859

Ощадбанк Свічинський Віталій -

5167 8199 9813 3418

Raiffeisen Bank Aval Свічинська Марія (мати) -

4149 5100 6427 4634

Банк отримувача: АТ "Райффайзен Банк Аваль"

UA473229040000000262091313621

ЕДРПОУ: 3316105087

РАХУНКИ:

UAH

Отримувач

БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "МАНІФЕСТ МИРУ"

ЄДРПОУ/ІПН отримувача

39253522

Рахунок отримувача

UA903071230000026000020797550

Банк отримувача

ПАТ "БАНК ВОСТОК", м. Дніпро

МФО Банку 307123

USD

Account with Institution:

PJSC "BANK VOSTOK"

Dnipro, Ukraine

SWIFT CODE: ACJCUA2N

Beneficiary Customer:

UA883071230000026009010797550,

BF MANIFEST MYRU,

m. Odesa,

Ukraine

Details of Payment:

Charity Payment

EUR

Account with Institution:

PJSC "BANK VOSTOK",

Dnipro, Ukraine

SWIFT CODE:

ACJCUA2N

Beneficiary customer:

UA883071230000026009010797550,

BF MANIFEST MYRU,

m. Odesa,

Ukraine

Details of Payment:

Charity Payment

Кошелек BTC

1JkTHdQvb8ns4RTVKdAb27RJAVEoPZcCeQ

Кошелек USDT TRC20

TYUPLSjZhVQbPfoSBGLxra5oako3j3mtEf