Еще месяц будет продолжаться сбор денег для помощи 5-месячному Диме Свичинскому, половина нужной суммы уже есть
Об этом напоминает журналистка Зоя Казанжи в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Это самые дорогие лекарства в мире. И единственные, которые "ремонтируют" ДНК. То есть, ребенок теряет подвижность мышц, но после одной-единственной инъекции приходит в норму", - пишет она.
По данным Казанжи, собрано уже 36 миллионов 248 тысяч 707 гривен - это 56 процентов нужной суммы.
"Показательно, что примерно процентов 85-90 от уже собранной суммы - деньги не олигархов и не богатых людей. Они, видимо, тоже помогают. И, пожалуй, к ним стоят очереди с просьбами. Но основная помощь - это ваши маленькие лучики от сердца и к сердцу", - заявляет журналистка.
Она подчеркивает, что остался всего месяц, чтобы дособирать полную сумму.
"Если вы хотели, собирались, а все не доходят руки, подключитесь, пожалуйста! Каждая гривна важна, это правда. И буду покорно благодарить за перепост. Может так быть, что именно ваш перепост поможет увеличить сумму, которая жизненно необходима Диме. Друзья и семья развили бешеную деятельность по сбору средств. Это аукционы, различные мероприятия, продажи, курсы - доход от которых полностью или частично идет на счета для лечения ребенка. Если хотите присоединиться, в Instagram страница называется save_dmytro. Там обо всех актуальных акциях. В FB - по хештегу #ДімаМиВстигнемо и #ДимаМыУспеем тоже все есть. Или читайте страницу отца Димы - Виталия Свичинского. И еще. Родители истощены. Стоит тоже об этом помнить. Помощники, неравнодушные люди меняются, имеют возможность переключения и отдыха. Виталий и Мария занимаются ребенком круглосуточно. Особенно мама малыша - Маша. Ребенок проходит сложную реабилитация, если можно это назвать таким словом. Давайте им помогать и оберегать", - призывает Казанжи.
Также она указывает реквизиты для помощи:
PayPal: https://www.paypal.com/donate?hosted_button_id=82BBTYF39YEK4 Призначення платежу: Save_Dmytro
КАРТКИ:
Приватбанк Свічинський Віталій -
5168 7450 2036 8665
4731 2196 1506 2795
Приватбанк Свічинська Марія (мати)
4149 4393 1271 8780
5168 7451 0303 4838
Монобанк за посиланням: https://send.monobank.ua/jar/3EM3hmrJnY
Монобанк Свічинський Віталій -
4441 1144 5355 5755
5375 4141 0117 0842
Монобанк Свічинський Олександр (дядько) -
5375 4141 1566 9706
Монобанк Свічинська Марія (мати) -
4441 1144 5352 4090
5375 4114 0461 7859
Ощадбанк Свічинський Віталій -
5167 8199 9813 3418
Raiffeisen Bank Aval Свічинська Марія (мати) -
4149 5100 6427 4634
Банк отримувача: АТ "Райффайзен Банк Аваль"
UA473229040000000262091313621
ЕДРПОУ: 3316105087
РАХУНКИ:
UAH
Отримувач
БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "МАНІФЕСТ МИРУ"
ЄДРПОУ/ІПН отримувача
39253522
Рахунок отримувача
UA903071230000026000020797550
Банк отримувача
ПАТ "БАНК ВОСТОК", м. Дніпро
МФО Банку 307123
USD
Account with Institution:
PJSC "BANK VOSTOK"
Dnipro, Ukraine
SWIFT CODE: ACJCUA2N
Beneficiary Customer:
UA883071230000026009010797550,
BF MANIFEST MYRU,
m. Odesa,
Ukraine
Details of Payment:
Charity Payment
EUR
Account with Institution:
PJSC "BANK VOSTOK",
Dnipro, Ukraine
SWIFT CODE:
ACJCUA2N
Beneficiary customer:
UA883071230000026009010797550,
BF MANIFEST MYRU,
m. Odesa,
Ukraine
Details of Payment:
Charity Payment
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