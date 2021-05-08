Чехия призывает все страны ЕС выслать хотя бы по одному российскому дипломату, - премьер Бабиш

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш обратился к руководству других стран Евросоюза с призывом выслать хотя бы по одному российскому дипломату в знак солидарности с Чехией в деле со взрывом складов боеприпасов во Врбетице.

Об этом глава правительства заявил журналистам на неформальном саммите президентов и премьеров стран ЕС в Португалии, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Настоящее время.

"Мы всегда должны понимать, что, когда одно государство-член подвергается нападению, это фактически нападение на всех [членов ЕС]. Я попросил, чтобы они рассмотрели вопрос о высылке по крайней мере одного дипломата", - сказал Бабиш.

По словам чешского премьера, накануне, в первый день саммита в Порту, лидеры стран ЕС обсуждали вопрос о взрывах во Врбетице в 2014 году. К обсуждению вопроса планируется вернуться на саммите Совета Европы, который пройдет в конце мая.

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Напомним, власти Чехии объявили о высылке 18 российских дипломатов. Так Прага ответила на вероятную причастность Москвы к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году.

По версии чешских властей, к взрыву причастны российские спецслужбы. При этом полиция Чехии объявила в розыск двух граждан РФ - Александра Петрова и Руслана Боширова, обвиняемых ранее в нападении на Скрипалей в Солсбери в Великобритании.

В МИД РФ выразили чешским властям протест и пообещали ответить на их действия. Так, российский МИД объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов. Они должны были покинуть страну до конца 19 апреля.

Чехию в ее действиях поддержал Запад. Украина также заявила, что поддерживает действия Чехии в ответ на подтвержденную правоохранителями причастность России к взрывам на складах вооружений в 2014 году, которые привели к человеческим жертвам.

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